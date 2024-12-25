「永婕同心」IP計畫中 將成101觀景台周邊商品
台北101董事長賈永婕25日出席耶誕點燈與觀景台夢想高飛特展活動中表示，「永婕同心」IP商品真的會進行，並可能會在101觀景台作為周邊商品銷售。至於發布時間，賈永婕表示「目前還沒有確切的計畫」。
賈永婕表示，推出「永婕同心」IP商品是她的想法，這個詞語是相當美好的句子，且IP商品能帶給101更多元、豐富的想法。如果商品熱賣，對101就是好的，若是失敗，也會承擔後果。但對於推出時間，還沒有確切的計畫。
台北101於11月13日至明年3月2日在觀景台舉辦夢想高飛特展，展出美國職棒球星大谷翔平的50/50紀念球，賈永婕與她丈夫也額外追加價值超過7位數的棒球相關展品。賈永婕表示，舉辦特展很值得，觀景台的日本觀光客人數成長86%，活動人流成長三成，將來也會有別的換展。
賈永婕也表示，將在明日於101的YouTube發布跨年煙火音軌檔，讓民眾可以預先下載，並在跨年時搭配煙火使用。
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