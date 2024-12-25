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鄉林董座賴正鎰：估2025年全台推案量大減3成 僅剩1.8兆元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影
鄉林集團董事長賴正鎰。記者朱曼寧／攝影

鄉林集團（5531）董事長賴正鎰25日指出，到今年底統計，全台房市推案總銷約2.4兆元，年減2.1%，戶數約10.2萬戶，預計明年全台推案量約減三成，總銷剩1.8兆元，7.1萬戶，將是「量縮價穩」格局，房價上，在供應縮減情況下，雙北市仍能維持穩定，但桃園以南的中古屋及蛋白區新成屋明年上半年將略有下修。

「市場調整腳步總是好事，不然一直漲價，連我也無法接受」。賴正鎰說，台灣這兩年房價漲幅過高，跌破眼鏡，但高房價其實主要是來自土地價格過高，但土地又是主要的開發成本，只有土地價格回歸正常，房價才可能下修。

賴正鎰舉例，房價漲幅高的大概是在桃園以南，一直延伸到高雄外圍的區域，少部分地區漲幅竟高達300%，預估這些地區未來房價要維持恐會比較艱辛，尤其是今年第4季買氣急凍下，明年房價將會受到挑戰。而雙北地區這兩年只漲了3、4成，算是比較溫和，在供應縮減情況下，雙北房市明年仍能維持穩定。

針對政策，賴正鎰指出，政府打炒房政策「確實有打到痛點」，達到央行預期「房市降溫，金融有序、回歸房市機制」目標，尤其是央行在12月19日央行理監事會議後確定沒有第八波信用管制且利率連三涷，但全球通膨因素還在，國內又因為接連幾波電價調整拉高營建成本，明年碳權正式上路，綠色通膨的預期心理，也會影響原物料價格。

展望2025年房市，賴正鎰認為，將有六大趨勢，第一，電價調漲影響及碳費實施在即，營建成本持續波動；第二，川普回歸可能掀一波新的中美貿易戰，資金回流台灣，股市房市可期；第三，限貸令下投資客退場、推案量較大的蛋白區或有解約、中古屋價格率先回檔；第四，部分開發商這兩年土地吃飽飽，應會購地暫停，土地價格將有鬆動；第五，開發商觀望市場，新案推遲，開工建照申請件數將下滑；第六，都更和危老重建案件抬頭，成為推案土地主要來源。

房價 房市 賴正鎰

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