雙鐵春節疏運將開搶！全家FamiPort購取票限時贈點
因應農曆春節返鄉及旅遊人潮，高鐵、台鐵於疏運期間加開列車店舖，全家便利商店表示，FamiPort機台提供民眾24小時不打烊的交通票券購、取票服務。
2025年農曆春節自1月25日至2月2日共九天，因應返鄉及旅遊人潮，高鐵、台鐵於疏運期間加開列車，並於12月26日凌晨0點起陸續開放訂票。
全家便利商店化身巷子口最便利的購取票站，店舖FamiPort機台提供民眾24小時不打烊的交通票券購、取票服務，更於12月25日至12月29日連續五天，推出雙鐵票券取票加碼贈Fa點限時優惠。即日起至12月29日，全家會員於店舖FamiPort機台購買、領取實體台鐵、高鐵票券（結帳時需報會員電話或出示APP會員條碼），完成交易即加贈全家會員點數「Fa點」3,000點（每筆交易限贈1組，數量有限、贈完為止）。
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