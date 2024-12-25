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勞動局出手！女員工遭主管性侵輕生 麥當勞被重罰百萬

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

麥當勞傳出員工因遭主管性侵輕生。美聯社資料照片
麥當勞傳出員工因遭主管性侵輕生。美聯社資料照片

知名速食業者前主管侵犯女員工導致心生憂鬱、輕生，台北市勞動局25日表示，麥當勞在知悉性騷擾之情形時，未採取立即有效之糾正及補救措施，不但違反性別平等工作法相關規定，且因違反情節所生影響與應受責難程度嚴重，因此依裁罰基準著罰100萬元罰鍰。

勞動局表示，麥當勞24日送交調查報告後，經查發現麥當勞未盡性別平等工作法第13條第2項雇主知悉性騷擾之情形時，應採取有效之糾正及補救措施之責，未對受害者提供心理諮商及其他必要之服務，顯見已違反法令，依性別平等工作法第13條第2項規定：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取下列立即有效之糾正及補救措施；……。一、雇主因接獲被害人申訴而知悉性騷擾之情形時：（一）採行避免申訴人受騷擾情形再度發生之措施。（二）對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之服務。」

勞動局指出，事業單位知悉性騷擾情形時，即應採取立即有效之糾正及補救措施，不可輕忽，維護職場環境安全是雇主的責任，法規裡所謂採取立即有效糾正及補救措施，須隔離行為人與被騷擾人，並對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之服務，依內部性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法的流程處理調查以外，向全體員工進行職場性騷擾相關宣導，舉辦定期、不定期的性別平等教育訓練。

如果雇主知悉後未立即處理，或是因為受騷擾的員工已經離職、員工未提起正式書面申訴等理由而沒有較為積極的後續處理，恐已涉及違法，雇主務必要注意。

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性騷擾 職場 麥當勞

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