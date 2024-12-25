正向陪伴客戶與同仁 信義房屋吳志婕獲新竹市優良不動產經紀人

信義房屋（9940）武陵店執行經理吳志婕加入信義房屋16年，一路走來，她以正向心態陪伴客戶走過低潮，更手心向下培育多名後進，也帶領分店「工作遊戲化」，讓同仁樂在工作，專業表現獲得新竹市113年優良不動產從業人員表揚肯定。

吳志婕表示，大學念經濟系，畢業後就讀輔仁大學學校管理學研究所，同學大多畢業後到銀行工作，自己原想考公職，偶然看到信義房屋的「聚英計畫」，加上親戚也曾在信義房屋就職，對於信義房屋的企業社會責任、完善教育訓練都讚譽有加，她決定加入信義房屋。

吳志婕說，自己的個性喜愛挑戰、不服輸，越是困難就越想證明自己做得到，職涯第一站在園區店經營，剛開始沒有人脈，她勤跑社區，颳風下雨都不間斷，也因此跟許多管理員變成好朋友，節日買花、幫管理員慶生等，讓她獲得許多住戶欲買賣的資訊，深獲社區信任。

吳志婕回想，入行以來，服務客戶百百種，曾經被申訴、也遇過有躁鬱症的客戶指著她狂罵，雖然難免灰心，但可以帶給客戶溫暖，就能讓她恢復活力；曾有一名醫師客戶，曾與她買賣2次，有天她接到太太的電話，說先生過世了，他們的財務陷入危機，要請吳志婕幫忙賣房，儘管太太一見面就淚如雨下，她多次耐心陪著聊天散步，順利幫太太售出房子，走過這段難熬的旅程。

吳志婕說，她很喜歡幫助別人，也期許自己成為一個正向的人，進入信義房屋2年半後，她選上店長；她的帶店方針是每個同仁都有優點，如果暫時缺乏熱情，就讓工作變得有趣，她會關心同仁的體脂肪，也曾在早會時請愛好音樂的同仁帶領同仁動起來，激勵士氣，並帶著他們實際去見客戶、洽談，以身作則，跟同仁一對一深入互動聊夢想、聊未來，讓同仁感覺被重視，累計培育19名新人轉正。

當店長13年來，她生了三個孩子，要讓孩子過上好的生活，是她一路前行的動力，雖然入行已久難免會感到職業倦怠，但她樂觀的選擇自我增能，曾經去上卡內基的人際溝通課程、能量學進修等，也去爬玉山、泳渡日月潭，讓自己身心靈都能成長，也才有能力帶領同仁。

一路走來，吳志婕的專業獲得客戶、同仁的肯定，曾經有一名科技業的董事長，在她剛入行時仍與她買賣房屋，多年過去，客戶的兒子長大了，也委託她幫忙尋找房子，多年的緣份讓她感念在心；如今，40歲的吳志婕，人生小有成就，她很感謝過去受到信義學長姐、客戶貴人的幫助，希望未來可以幫助更多的人，培育更多新秀與店長，帶給更多人幸福。