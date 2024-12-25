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台中十大豪宅出爐 七期有四棟、聯聚第一名

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／業者提供
房市示意圖。圖／業者提供

台中市七期重劃區豪宅市場一枝獨秀，價格屢創新高，住商機構觀察實價登錄，今年截至目前為止，台中市十大豪宅交易當中，前4名最高總價豪宅社區皆位於七期，且成交單價已破單坪120萬元大關。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中七期近年來有台中歌劇院與各大商業設施齊聚，機能發展成熟，區域頗受高資產族群青睞，豪宅市場價位具支撐力道。

根據實價登錄，台中市2024年十大豪宅交易中，以七期重劃區的「聯聚理安大廈」獨占鰲頭，該社區35樓戶總坪數約138.4坪，10月以總價1億5,239萬元成交，扣除車位單價約127.2萬元，創下台中市有預售實價以來的最高紀錄。

住商不動產七期歌劇院加盟店店東詹勝分析，七期重劃區發展逾30年，過去被市府規劃為副都心，如今不僅已成為商業中心，也是市政府所在地，儼然已取代舊市區機能，成為台中市正蛋黃區。

也由於生活、商業機能發展成熟，加上區域又有台中歌劇院等綠地加持，周邊成形為新生代豪宅聚落，近期若為品牌建商之指標性高總價住宅，成交單價基本已達每坪90萬元以上，甚至每坪破百萬元已不算少見。

另據實價，此次台中十大豪宅除七期重劃區之外，單元二、單元八重劃區亦有不少社區進榜。

賴志昶表示，單元二重劃區位處西屯、南屯交界之處，區域採低容積、低密度開發，整體較傾向於純住宅區氛圍，受注重居住品質之資產族群青睞，區域新案單價基本站穩7~8字頭。

單元八則位於西屯及北屯區，鄰近水湳經貿園區，近期受水湳新案價位帶動，成交單價亦達7~8字頭。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，西屯近年商業機能發展成熟，磁吸開發商進駐，已成為中部最具指標性的富人聚落，惟政府近期各種舉措皆針對囤房族、豪宅客，致使近期交屋潮不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，讓交易過程中風險大幅提高，買方需注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。

台中2024年預售實價十大豪宅。表／住商機構提供
台中2024年預售實價十大豪宅。表／住商機構提供

台中歌劇院 豪宅 重劃區

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