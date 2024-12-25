華航攜手金色三麥與新潮品牌BLAH BLAH Bar 打造空中時尚酒吧

華航（2610）機上餐飲服務再推新體驗，攜手SUNMAI金色三麥與新潮品牌BLAH BLAH Bar，將在2025年1月1 日推出2款為華航特製的專屬酒精調飲，有濃郁果香的「花粉假期」，以及帶有成熟茶香的「紫雲漫旅」，自台北(桃園)出發和返台的全航線、全艙等旅客都能喝的到。

「花粉假期」靈感來自於機艙窗外柔美的雲彩，酒體充滿淡雅的淡粉色，氛圍有如華航企業標誌綻放的梅花；以伏特加為基底酒，融入百香果口味的利口酒當作風味上的主角，喚起即將準備出發至異國度假的悸動，再佐以新鮮檸檬汁作點綴，呈現出鮮明果香，口感酸甜爽口，帶來如夢似幻的體驗。

「紫雲漫旅」色調沉穩神秘，使用黑醋栗利口酒搭配凍頂烏龍茶，以黑醋栗優雅探索的姿態鋪展出華航企業色，烘焙烏龍茶則詮釋夜幕的寧靜。酸甜馥郁的黑醋栗結合茶鄉清新的烏龍茶，不僅能提升肉類料理的甜度，其豐富的多酚也是搭配肉類料理的最佳拍檔。一口飲下，甜中帶有豐富的層次和深度，宛如一場令人回味無窮的美好時光。

華航與SUNMAI金色三麥、BLAH BLAH Bar強調每一口都要安心，「花粉假期」和「紫雲漫旅」的調酒原料皆為 100%的天然果汁。為使旅客兩種調飲都有機會享用，2025年1月1日起自台北(桃園)出發的旅客，華航提供「花粉假期」，返台時則有「紫雲漫旅」，2月起松山、高雄出發與回台的旅客也都能喝到。

歡慶新品上線，1月底前只要將機上持調飲照片或於Blah Blah Bar拍照上傳至華航Facebook粉絲專頁、BLAH BLAH Bar Facebook粉絲專頁或SUNMAI Facebook粉絲專頁留言指定貼文，便有機會抽限量華航區域線不限航點經濟艙來回機票；2月1日開始至28日，中華航空會員在BLAH BLAH Bar出示本人華航會員卡號(實體或電子)，即可享加值儲值酒卡滿1,000送200的優惠。

華航以細膩的心意款待每一位旅人，餐飲服務不斷推陳出新，呈現令人耳目一新的雲端美饌。近年持續與星級餐廳陽明春天、頤宮中餐廳及米香餐廳等合作，亦與東京名店燈燈庵打造日式會席料理；除此之外，華航機上點心、飲品和麵包也力求創新變化，先後與精品甜點品牌法朋甜點烘焙坊、人氣手搖飲五桐號、世界麵包冠軍陳耀訓聯名推出獨具匠心的特色品項，打造多元且精緻的空中饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康