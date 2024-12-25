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富邦媒看網購趨勢 個人化需求帶動精準與場景化消費

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）回顧年度消費動向，發表《2024網購消費趨勢》，發現消費者的購物模式，從「多而雜」的選擇，走向個人化、針對性更強、場景更明確的「精準需求」。包括家電與日用品以智慧化、機能性為核心，從掃地機器人到智能寵物用品，提升生活便利為重點；美妝與保健領域，功能性商品如防曬、美白精華、膠原蛋白熱銷，彰顯消費者對個人化需求的重視；休閒娛樂方面，旅遊市場持續升溫，郵輪度假強勢回歸，心理與商業書籍則滿足精神成長需求。momo觀察，精準與場景化的消費習慣，正重新定義市場規則，驅動新一輪的成長契機。

富邦媒 消費

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