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foodpanda邀請「白湯匙」主廚崔鉉碩來台「賭上名號」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

南韓真人秀黑白大廚引發全球熱議韓式美食風潮，德商foodpanda 25日也邀請號稱節目中最難請的明星主廚崔鉉碩來台，為台灣訂閱制pandapro用戶帶來頂級饗宴。即日起至明年1月5日23點59分，完成指定美食或生鮮訂單即可參加「foodpanda｜崔鉉碩－賭上名號的煮場秀」入場資格抽獎，pandago用戶也可透過備註指定文字參加。

foodpanda指出，崔鉉碩23歲就踏入料理界，打造美食帝國，也是南韓與全球美食界的傳奇人物，崔主廚的料理哲學結合藝術與故事，其經手過的每一道菜品都充滿情感與故事，被稱為獨有的「崔鉉碩的指紋」。旗下的高端餐廳 CHOIDOT和 Dahlia Dining更是一位難求，深受饕客追捧，崔主廚首次突破精緻料理的想像，與foodpanda攜手合作，親自獻上人生料理「（有記得加蒜的）蒜香蛤蜊義大利麵」與「人蔘雞湯」，為 pandapro 用戶帶來頂級創意饗宴。

foodpanda指出，即日起至1月5日23點59分，pandapro用戶需完成5筆滿299元的美食外送訂單或滿499元的生鮮雜貨外送訂單，獲得參加活動入場資格的抽獎機會，超過 5 筆訂單後，每多累積 1 筆訂單，就能再增加一次抽獎資格。

南韓 義大利

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