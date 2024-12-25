日寶建設頒品德獎學金助后里優秀學子 董座宣布加碼五年

台中在地企業日寶建設，長期深耕后里地區，於25日聖誕節在后里國中舉行「日寶建設品德優異獎助學金」頒獎典禮。董事長郭國輝並當場宣布再加碼五年，回饋鄉里並勉勵學子珍惜學習機會。

此次活動共有來自后綜高中、啟明學校、后里國中及6所小學的101名學生獲獎，各校依據學生品德操守表現進行推薦，頒發每人2,000元獎學金。

日寶建設董事長郭國輝自2019年起，啟動「品德優異獎助學金五年計畫」，期許透過獎助學金帶動善的循環，鼓勵學子努力向學，翻轉人生。

郭國輝表示：「這五年來獲得許多師長、小朋友的正向回饋，身為在地企業，我們非常感動能為地方教育盡一份力！」郭國輝現場宣布將「品德優異獎助學金計畫」再延續五年。「感恩、學習、服務、包容」是他對學子的核心期許，強調感恩是學習的起點，服務是回饋的實踐，包容是社會和諧的基礎，希望這四大價值能成為學生們追求夢想的根基。

后里國中校長賴勝豐表示：「感謝日寶建設連續五年的獎助學金計畫，鼓勵學子體現品德的重要性。郭董事長再加碼五年，讓善的循環得以延續，相信能鼓勵更多孩子。」

日寶建設深耕后里多年，堅持把關家的安全與品質，甚至採用迪士尼樂園指定使用的建材-PPG外牆塗料，防止磁磚因地震剝落，提升建築防水性，為住戶提供更安全、耐久的住宅品質。

日寶建設未來推案動態也備受矚目，日寶建設副總陳暉閔表示，現階段推案的「NO.6青禾」總計25戶透天住宅，目前工程進度已完成至3樓結構，預計2025年8月交屋，適合搭配新青安貸款政策。建案位於后里區四月路、公館路口，環境清幽、交通便捷，距后里科學園區、麗寶Outlet及國道僅10分鐘車程，成為區域內的優質住宅選擇。

陳暉閔也透露，明年日寶建設將朝向社會少子化型態，規劃出適合現今趨勢的住宅，公司於后里區太平里賜安宮旁還有約1,800坪基地，新案預計明年第3季分兩期推案，首推約30戶封閉型優質別墅社區，目標降低總價，讓更多家庭買得起也住得輕鬆。