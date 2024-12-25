台中10大豪宅出爐！豪宅王是它 每坪127.2萬創新高

台中十大豪宅出爐！住商機構觀察實價登錄，今年至目前為止，台中十大豪宅交易，前4筆位於七期重劃區，且交易單價破120萬元大關，其中豪宅王由聯聚理安大廈奪得，單價換算約127.2萬元，創台中市預售實價最高紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中七期近年來有台中歌劇院與各大商業設施齊聚，機能發展成熟，區域頗受高資產族群青睞，致使豪宅市場價位具支撐力道。

根據實價登錄，聯聚理安大廈35樓戶總坪數約138.4坪，今年10月以總價1億5239萬元成交；其中，該戶扣除車位成交單價換算約127.2萬元。

住商不動產七期歌劇院加盟店店東詹勝分析，七期重劃區發展逾30年，過去被市府規畫為副都心，有意舒緩市區人潮，如今不僅已成為商業中心，也是市政府所在地，儼然已取代舊市區機能，成為台中市正蛋黃區。

東詹勝指出，也由於七期生活、商業機能發展成熟，加上又有台中國家歌劇院等綠地加持，周邊成形為新生代豪宅聚落，近期若為品牌建商之指標性高總價住宅，成交單價基本每坪逾90萬元，甚至破百萬元。

賴志昶說明，台中10大豪宅，另有單元二、單元八進榜。單元二位處西屯、南屯交界，採低容積、低密度開發，整體傾向純住宅區氛圍，受注重居住品質的資產族群青睞，區域新案單價站穩7字頭；單元八位於西屯及北屯區，鄰近水湳經貿園區，近期受水湳新案帶動，有豪宅案成交單價站上7字頭。