元太捐助「築心之家」寒冬為孩子營養加蛋、聖誕圓夢

全球電子紙領導廠商元太科技24日為兒少社福機構「築心之家」舉辦聖誕心願樹捐贈活動，媒合機構輔導兒童的許願清單，再向員工募集禮物、手寫暖心小卡，於捐贈儀式中實現全院學童的願望，鼓勵在逆境中的孩子們，勇敢夢想，努力學習，認真生活。

為強化社會在地關懷，元太科技與新竹在地的社福機構築心之家合作，建立長期、多元的資助模式，以符合機構的實際需求。多元性資助活動包括，為學童健康而規劃的「營養隨手捐」、年度桌曆認購、元太科技家庭日邀請學童演出、及聖誕心願圓夢等活動。

「沒有什麼比看見孩子們的健康和笑容還要開心，作為在地的企業，我們很高興同仁都充滿熱情，和公司一起來守護社區的孩子們」。元太科技董事長李政昊說，「非常感謝同仁們的愛心挹注，也謝謝築心的老師、社工，用愛心和耐心照顧學童們，新竹社區因為有了築心之家而更溫暖。」

為了照顧築心之家課後輔導孩童們營養和健康，為兒少的餐食增添營養，元太科技發起公司和員工「營養隨手捐」活動，每季於公司內募集一次，長期為築心孩童贊助加菜金。每次活動發布後，元太同仁均熱情搶訂認購額度，再加上公司等比例對捐現金捐款，每季均為築心之家補給1200顆雞蛋及新台幣3萬6千元加菜金。

除了營養照顧之外，元太還發動同仁團購學童手繪2025桌曆 ，並於員工家庭日中，邀請小朋友在千人活動舞台上演出，增加孩童們自信表現的經驗，同時也致贈獎助學金。

在聖誕心願樹活動，元太科技邀集同仁認購小朋友許願的禮物，獲得同仁們踴躍迴響，在1小時之內完成禮物認捐、禮物內容包含直排輪鞋、書包、文具、電子錶、積木，與遙控賽車等，投入現款捐贈累積超過新台幣16萬元。除此之外，為了感謝辛苦照顧及輔導孩童們的職工，元太也為築心之家的社福工作人員準備感謝禮券，讓辛苦的老師及社工也感受到佳節的溫馨。

社團法人台灣築心全人生命教育關懷協會理事長莊淑真表示，特別感謝元太科技慷慨長期捐贈營養雞蛋、加菜金、助學金，這些資源對孩子們來說，是非常重要的支持。這不僅是對他們學習的幫助，更是一份愛心的傳遞，讓孩子們感受到社會對他們的關懷和支持。相關活動捐款將用於幫助孩子們在學業上獲得更多的機會，讓他們能夠勇敢追求夢想，努力實現自己的目標。