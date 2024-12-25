慧榮科技捐贈內視鏡診療設備 助力新竹臺大分院醫療創新

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）25日捐贈內視鏡診療設備，助力新竹臺大分院推動醫療創新並提升癌症病人的照護品質。本次捐贈的「經氣管內視鏡細徑超音波系統」與「經鼻咽喉內視鏡檢查系統」已正式投入使用，為肺癌與頭頸癌的早期診斷及治療提供關鍵技術支援，並進一步提升醫療效率與病人舒適度。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，癌症的早期診斷與精準治療是改善病人存活率與生活品質的關鍵，公司深切了解高科技醫療設備對精準治療的重要性，因此特別捐贈經氣管內視鏡細徑超音波系統與經鼻咽喉內視鏡檢查系統，攜手新竹臺大分院共同推動癌症診療，希冀設備的投入能夠減輕病人的診療負擔和檢查時的不適感，並提升治療效率與精準度。

苟嘉章指出，期待這次合作能帶來深遠的影響，嘉惠更多病人及其家庭，為社會健康福祉貢獻更多力量。新竹臺大分院余忠仁院長進一步說，胸腔介入醫學中心自110年設立以來，由胸腔內科與外科醫師組成的跨專科團隊持續推動胸腔醫學的創新發展，包括胸腔鏡微創手術、介入性支氣管鏡、肋膜腔鏡及影像導引介入性治療等。

余忠仁強調，中心在提供高品質臨床服務的同時，也積極推動學研合作，發展低侵入性的治療模式，為病人帶來更多選擇。此次慧榮科技的慷慨捐贈，為本院肺癌與頭頸癌照護升級計畫注入強大動能。

胸腔外科主任楊順貿醫師補充，新一代的經氣管內視鏡細徑超音波是呼吸介入診療的重要利器，能進入肺門深處進行腫瘤及淋巴切片，對於肺癌的分期提供更準確的判斷，並能提供檢體進行次世代基因定序（NGS）檢測，實現精準醫療。

新竹臺大分院與慧榮科技攜手合作，不僅展現了產醫結合的力量，更為肺癌及頭頸癌病人帶來新的希望與選擇。未來，雙方將持續推動智慧醫療的發展，造福更多病人與家庭，共同打造健康的未來。