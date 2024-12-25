台中十大豪宅曝！聯聚坐穩冠軍寶座 富豪都愛買「這一區」

台中市七期重劃區豪宅市場一枝獨秀，價格屢創新高，住商機構觀察實價登錄，今年截至目前為止，台中市十大豪宅交易當中，前4名最高總價豪宅社區皆位於七期，且成交單價已破單坪120萬元大關，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中七期近年來有台中歌劇院與各大商業設施齊聚，機能發展成熟，區域頗受高資產族群青睞，致使豪宅市場價位具支撐力道。

根據實價登錄，台中市2024年十大豪宅交易中，以七期重劃區的「聯聚理安大廈」獨占鰲頭，該社區35樓戶總坪數約138.4坪，10月以總價1億5,239萬元成交；其中，該戶扣除車位成交單價換算約127.2萬元，創下台中市有預售實價以來的最高紀錄。

住商不動產七期歌劇院加盟店店東詹勝分析，七期重劃區發展逾30年，過去被市府規劃為副都心，有意舒緩市區人潮，如今不僅已成為商業中心，也是市政府所在地，儼然已取代舊市區機能，成為台中市正蛋黃區，也由於生活、商業機能發展成熟，加上區域又有台中歌劇院等綠地加持，周邊成形為新生代豪宅聚落，近期若為品牌建商之指標性高總價住宅，成交單價基本已達每坪90萬元以上，甚至每坪破百萬元已不算少見。

另據實價，此次台中十大豪宅除七期重劃區之外，單元二、單元八重劃區亦有不少社區進榜。賴志昶補充，單元二重劃區位處西屯、南屯交界之處，區域採低容積、低密度開發，整體較傾向於純住宅區氛圍，受注重居住品質之資產族群青睞，區域新案單價基本站穩7~8字頭；至於單元八則位於西屯及北屯區，鄰近水湳經貿園區，近期受水湳新案價位帶動，區段同樣興起不少豪宅案場，成交單價亦達7~8字頭。