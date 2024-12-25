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欣陸旗下大陸工程奪環狀線南環段 CF670區段 工程量上看1,300億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

欣陸投控（3703）旗下營建工程事業大陸工程公司獲選承攬臺北市政府捷運工程局「環狀線南環段CF670區段標工程」。欣陸投控指出，該案得標含稅金額為232.05億元（約美金7.10億元），履約期限為3,579日曆天。

欣陸投控指出，環狀線南環段CF670區段標工程，全長近3.7公里，工程項目包含四座地下車站，全長3,114公尺的四段潛盾隧道隧道，以及機電、電梯與電扶梯工程。

欣陸投控指出，做為台北捷運系統重要的營造夥伴，大陸工程積極參與臺北捷運環狀線南北環段工程。加計日前CF690B標及本標後，大陸工程的在建工程總額上看1,300億元，相當於6年的合併營收。

北捷 捷運環狀線

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