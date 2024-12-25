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北市房市冷、房價不降 地政局曝9月交易量減少3成

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
房市示意圖。圖／中信房屋提供
房市示意圖。圖／中信房屋提供

台北市地政局公布今年9月最新實價登錄交易件數441件，較8月減幅30.66%，和去年同期相比，減幅達47.62%；交易總額126.07億元，較8月減幅25.97%，較去年減幅41.14%；住宅價格指數130.53，較8月上升0.28%。

地政局指出，113年9月實價登錄量價動態，全市交易量共441件，較8月636件減少195件，減幅30.66%，較前一年同期842件，減幅47.62%；交易總額為126.07億元，較8月170.29億元減少44.22億元，減幅25.97%，較前一年同期214.18億元，減幅41.14%。

各行政區9月交易量，僅大安區與8月持平，其餘11行政區皆減少，減幅最大為中正區，較8月減少56.52%。各行政區交易總額依序由中山區24.49億元、內湖區15.71億元及大安區15.17億元位居前3名。

總額最少為南港區，僅4.93億元，總額最高的中山區與最低的南港區，差約3.97倍。12行政區交易總額均減少，交易總額減幅最大為中正區，較8月減少60.70%。

另外，住宅價格指數分析113年9月全市住宅價格指數130.53，較8月130.16上升0.28%，較前一年同期117.53上升11.06%；標準住宅總價2068萬元，標準住宅單價每坪65.85萬元。

大樓住宅價格指數139.36，較8月138.72上升0.46%；公寓住宅價格指數119.92，較8月119.91上升0.01%；小宅住宅價格指數130.53，較8月130.33上升0.15%。全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，皆上漲。

台北市地政局公布今年9月最新實價登錄交易件數。圖／地政局提供
台北市地政局公布今年9月最新實價登錄交易件數。圖／地政局提供

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