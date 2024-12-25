華航推全新聯名調酒 元旦起全航線、全艙供應

中華航空（2610）25日宣布，2025年元旦開始機上餐飲服務增加華航特製專屬酒精調飲，將從桃園起飛的航線先行供應，全航線和全艙等旅客皆可喝到，另外華航空中商用品供應營銷處副總經理曹志芬表示，2025年4月1日也將在華航eMall上也可購買到。

曹志芬指出，這次的產品發想、研發、調整到完備共歷時一年時間，中間也經歷過十幾次的調整，最終裁決訂出這兩款產品，帶走濃郁果香的花粉假期以及成熟茶香的紫雲慢旅，這兩項產品未來也有望成為搭乘華航時的打卡景點，也能讓旅客有更多機上飲品選擇。曹志芬強調，此次飲品將在元旦起上線，全航線、全艙等都可喝到。

華航指出，這次與SUNMAI金色三麥、BLAH BLAH Bar合作，調酒原料皆為100%天然果汁，元旦將先從桃園出發旅客先供應，2月起松山、高雄出發與回台旅客也能喝到，另外1月底前只要將機上持特調照片或於BLAH BLAH Bar拍照上傳華航Facebook粉絲專頁、BLAH BLAH Bar Facebook粉絲專頁或SUNMAI Facebook粉絲專頁留言指定貼文，便有機會抽限量華航區域線不限航點經濟艙來回機票；2月1日開始至28日，中華航空會員在BLAH BLAH Bar出示本人華航會員卡號(實體或電子)，即可享加值儲值酒卡滿1,000送200的優惠。

曹志芬也提到，該特調也將在4月上線華航eMall，限量700組，讓喜愛的消費者也能在家裡喝的到，至於價格區間，預計不會超過千元。

華航以細膩的心意款待每一位旅人，餐飲服務不斷推陳出新，呈現令人耳目一新的雲端美饌。近年持續與星級餐廳陽明春天、頤宮中餐廳及米香餐廳等合作，亦與東京名店燈燈庵打造日式會席料理；除此之外，華航機上點心、飲品和麵包也力求創新變化，先後與精品甜點品牌法朋甜點烘焙坊、人氣手搖飲五桐號、世界麵包冠軍陳耀訓聯名推出獨具匠心的特色品項，打造多元且精緻的空中饗宴。

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