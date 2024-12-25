中鋼開發5G 天車遠程操控系統 操作員練就遠端「隔空駕駛」天車新技能

隨著台灣網通產業開放5G網路關鍵技術自主能力後，中鋼（2002）為強化鋼品倉儲區安全性及提升天車駕駛操作效率，2024年攜手中華電信（2412）在小港廠的熱軋鋼捲倉儲區內建置5G無線專網，將自行研發的天車AI技術結合5G傳輸大頻寬、低時延與廣連結特性，成功開發「天車遠程操控系統」，成為國內首家導入運用5G天車遠程操控技術的企業。中鋼開發「天車遠程操控系統」後，操作員的作業環境可從高空控制室轉移至地端控制中心，且能在同一操作台駕駛多部跨場域天車，實現「人機協作」目標，未來將進一步開發自動駕駛輔助功能，以節省操作員60%作業時間，並持續深化5G結合AI前瞻技術在天車吊運之相關應用。

天車是鋼鐵生產中不可或缺的重要設備，主要用於搬運重型鋼材、機具或相關材料。傳統天車需要駕駛員爬梯進入天車的控制室，再以高空操作視野來執行吊運作業，完成單部天車吊運後的操作員又必須移動到其它部天車駕駛，難以顯著提高整體倉儲效率，且潛藏工安風險。近年來隨著遠距離5G無線傳輸技術的蓬勃發展，中鋼於小港廠區的熱軋鋼捲倉儲區內，導入中華電信商用5G SA核心網路及仁寶基地台，再結合5G廣連結特性自行開發AI輔助技術，完成「5G天車遠程操控系統」建置，使得單部天車上的12支高解析度攝影機影像，能即時傳輸至地端操作台螢幕，操作員透過此系統無須進入高空天車控制室執行吊運作業，亦可同步跨區駕駛多部天車，個個練就遠端「隔空駕駛」天車的新技能。

中鋼成功將5G超低延遲及廣連結技術應用於駕駛天車吊運作業，經系統實證結果顯示，遠程操控控制命令傳輸至高空天車的時間低於20毫秒，天車攝影機影像回傳地端操作台螢幕的時間也低於200毫秒，兩項技術指標皆成為產業界標竿。中鋼倉儲區操作人員在使用「5G天車遠程操控系統」執行吊運作業後一致表示，透過地端螢幕的環景影像，相較高空控制室更能精確吊夾鋼捲與搬運，且無須上上下下爬梯移動，加上吊運鋼捲時不會感受高空控制台的晃動，整體操作環境的舒適度大幅提升，也提高作業效率及降低操作風險。此外，中鋼也將5G網路結合應用AI智慧監控技術，建立「天車智慧安全防護系統」，如有人員誤闖吊裝作業區，可透過天車攝影機即時回傳影像至系統發出AI辨識示警，提升倉儲場域安全性。

中鋼於2015年投入無人化天車研究，2018年自主開發天車AI技術及完成首部天車改造，也於2020年建立「雙天車協同作業及防撞」AI技術，繼2023年提升天車速度控制相關AI技術後，今年成功運用5G無線傳輸建立「5G天車遠程操控系統」，樹立「智慧倉儲」發展新里程碑。展望未來，中鋼廠區近千台的天車將逐步規劃應用藍圖，例如，利用天車上的IoT感應器自動記載吊運路徑與負載狀況來展開吊運效率分析及AI模型訓練使用，持續提高天車運行效率與穩定性。