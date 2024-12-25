補習街將變身？ 開發商砸近3.7億買南陽街老透天

南陽街是台北著名的補習街，不過隨著建物屋齡增加，陸續出現危老都更潮，最新實價揭露，在7月一開發商以近3.7億元，一口氣買下中正區南陽街的兩棟透天，土地共78.65坪，而原本經營的補習班業者也搬至附近商業大樓，由於該開發商在同路段也有其他危老案，這兩棟透天應也會進行危老改建。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，南陽街這兩棟透天的土地使用分區為商四，改建效益極高，而南陽街過去為知名的「補習街」，補教業者集中在此經營，但如今少子化、教學線上化，導致補習班數量驟減，但此區仍有不少觀光人潮、辦公需求，再加上未來附近的「台北雙星」複合性商業大樓將推出，南陽街也逐漸轉型，未來開發商將老透天危老改建後，規劃精品旅館、微型辦公室等，都頗具一定市場需求。

政府從2017年公布實施「危老條例」7年以來，台北已核准975件危老案，其中又以中山區138件最多，其次為大安區114件，士林也有112件。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市素地有限，近年積極推動危老重建案，自2017年修法通過後，祭出時程獎勵，2020年5月上旬前送件可享10%的容積獎勵，因此該年危老核准案量達300件；此後時程獎勵逐年遞減，至2025年5月前還是有1%容積獎勵，也會加速相關業者的整合腳步。

張旭嵐指出，雖然銀行法72-2條並未列入都更危老改建資金貸款，不過建商的建築融資仍算在不動產貸款項目，因此在近期不動產集中度偏高的情況下，危老案貸款仍屬不易，為都更危老的進度增添變數，再加上2025年5月之後時程獎勵結束，申請量將持續減少。