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補習街要變身了 開發商砸近3.7億元買兩棟老透天

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
開發商一次買下兩棟中正區南陽街透天，總計約3.7億元。取自Google地圖
開發商一次買下兩棟中正區南陽街透天，總計約3.7億元。取自Google地圖

實價揭露，台北市中正區南陽街的兩棟透天，今年7月由開發商以3.7億元買下，土地共78.65坪，原本經營的知名補習班業者則搬至附近商業大樓，由於該開發商在同路段也有其他危老案，這兩棟透天應也會進行危老改建。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，南陽街過去為知名的補習街，補教業者集中在此經營，少子化、教學線上化，導致補習班數量驟減，但此區仍有不少觀光人潮、辦公需求，再加上未來附近的「台北雙星」複合性商業大樓將推出，南陽街也逐漸轉型，進入危老都更熱門期。

本次交易這兩棟透天的土地使用分區為商四，改建效益尤其高。未來開發商若將老透天危老改建，規劃精品旅館、微型辦公室等，都頗具一定市場需求。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府從2017年公布實施危老條例7年以來，台北已核准975件危老案，其中又以中山區138件最多，其次為大安區114件，士林也有112件。

張旭嵐表示，台北市素地有限，近年積極推動危老重建案，祭出時程獎勵，2020年5月上旬前送件可享10%的容積獎勵，因此該年危老核准案量達300件最多；此後時程獎勵逐年遞減，至2025年5月前還是有1%容積獎勵，也會加速相關業者的整合腳步。

張旭嵐指出，雖然銀行法72-2條並未約束都更危老改建資金貸款，不過建商的建築融資仍算在不動產貸款項目，因此在近期不動產集中度偏高的情況下，危老案貸款仍屬不易，為都更危老的進度增添變數，再加上2025年五月之後時程獎勵結束，申請量將持續減少。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，台北市是目前全台受理危老重建案量最多的縣市，尤其是去年台北推動「都更五箭」，今年再加碼推出防災都更、整建住宅專案計畫、海砂屋575專案等三箭，也增添開發業者推動危老案的動力，今年甚至在士林區克強路出現基地面積僅約26坪的「迷你危老核准案」，顯示未來「紙片屋」將更見怪不怪。

台北市危老重建核准案件數TOP3。資料來源／台灣房屋提供
台北市危老重建核准案件數TOP3。資料來源／台灣房屋提供

補習 都更

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