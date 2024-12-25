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民團反對聯開宅拋售 蔣萬安：通盤考量蓋捷運及居住需求

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天視察文山區親子館。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天視察文山區親子館。記者林麗玉／攝影

民團、跨黨派北市議員今天開記者會，反對聯開宅拋售。市長蔣萬安今表示，聯開宅收益最重要是要能夠回到捷運興建的經費需求，一定會考量捷運興建、財務永續，另一方面也會納入市民居住的需求，通盤考量。

北捷運工程局上周在議會提修正「北市大眾捷運系統土地開發公有不動產自治條例」，主張基於不動產報酬率考量，希望可自行決定標售「一戶低於一億元」或「租金報酬率低於借貸利率」的捷運聯開宅。引發民團、跨黨派議員不滿，今天開記者會反對聯開宅拋售。

蔣萬安今天視察文山區親子館，對於聯開宅標售，他說，其實聯開宅它的收益，最重要是要能夠回到捷運興建的經費需求，這個是非常清楚，大家也知道台北市現正在積極的新建捷運。

蔣說，目前台北捷運6線齊發，包括信義東延，，這些都正在如火如荼進行，所以當然捷運局提出的相關政策一定會要考量到捷運興建、財務永續，另一方面也會納入市民居住的需求，通盤考量，他也會請捷運局加強跟議會的溝通以及說明。

北捷 捷運 聯開宅 蔣萬安

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