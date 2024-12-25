耶誕節正能量 歐馬企業攜手「大家功德會」寒冬送暖

耶誕節愛心企業寒冬送暖。歐馬企業攜手「大家功德會」、「武陵農場」、「九歐旅行家」、「O-GRILL」、「山心餓意私廚」等夥伴，化身聖誕老公公，將滿滿的愛心禮物親手送到南投仁愛鄉的春陽、發祥，與台中和平區梨山與平等國小的孩子們手中，洋溢著溫馨氣氛。

歐馬企業董事長羅達仁表示，我們希望透過這樣的活動，帶給孩子們一個難忘的聖誕回憶，也能啟發他們對未來生活的想像。相信每個孩子都擁有無限的可能性，只需要更多的關愛與機會。

羅達仁指出，未來歐馬企業將繼續秉持社會責任，攜手更多夥伴，為偏鄉地區的孩子帶來更多希望與愛。

這次露營車體驗活動於武陵農場舉辦，特邀武陵農場場長羅籝洋、雪霸國家公園管理處主任廖林彥博士與平等國小的師生共同參與其中。