大陸工程承攬北捷環狀線 在建工程總額上看1300億
欣陸投控旗下營建工程事業大陸工程公司今天宣布，獲選承攬台北市政府捷運工程局「環狀線南環段CF670區段標工程」。得標含稅金額為新台幣232.05億元，履約期限為3579天。
大陸工程今天發出新聞稿表示，做為台北捷運系統營造夥伴，參與台北捷運環狀線南北環段工程，加計日前CF690B標及本標後，大陸工程的在建工程總額上看1300億元，相當於6年的合併營收。
環狀線南環段CF670區段標工程，全長近3.7公里，工程項目包含4座地下車站，全長3114公尺的四段潛盾隧道隧道，以及機電、電梯與電扶梯工程。
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