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數位浪潮來襲！資誠助攻無店面零售業轉型掌先機

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財稅法務數位轉型趨勢研討會合照。業者提供
財稅法務數位轉型趨勢研討會合照。業者提供

資誠創新諮詢公司與中華民國無店面零售產業公會（CNRA）近日共同舉辦「內部流程高效管理：財稅、法務數位轉型趨勢研討會」。此次研討會聚焦無店面產業，探討如何運用創新科技提升流程管理效率，並掌握財稅與法務的數位轉型趨勢。

中華民國無店面零售公會秘書長許生忠於開場致詞中強調，數位化管理能顯著提高營運效率。隨著消費者行為快速變遷，物流、金流及合作關係管理成為行業轉型關鍵，整合數位工具有助於企業在激烈市場中脫穎而出。

數位轉型驅動力與法務創新

政大資訊管理學系教授張欣綠解析數位轉型的五大核心驅動力：顧客、競爭、資料、創新及價值，指出數位化不僅是技術升級，更是一場以顧客需求為核心的策略重塑。她特別提到，資料作為無形資產，可有效支持流程優化與價值創造。

在法務領域，普華商務法律事務所合夥律師鍾元珧分享數位合約管理對提升經營效率的作用。她強調傳統合約的痛點在於低效率及高錯誤率，而PwC Taiwan的法務雲工具則可大幅提升合約管理效率，減少風險，實現跨平台協作。

數據分析提升零售利潤

資誠聯合會計師事務所審計服務協理張峰碩以實際案例剖析數據分析如何助力電商實現利潤最大化。他展示PwC Taiwan的財稅智慧雲工具，透過視覺化數據監測，協助企業即時掌握營運狀況，優化決策。

助企業加速數位轉型

資誠創新諮詢公司董事陳家傑表示，企業在數位化浪潮中需持續優化內部流程，以提升效率並探索創新商業模式。他指出，資誠的數位解決方案能幫助企業專注於價值創造，加速業務成長。

陳家傑進一步提到，無店面產業和傳統零售業皆面臨數位時代的挑戰與機遇。資誠將持續運用其專業優勢，協助企業實現數位轉型，在變化中找到增長動力，為客戶創造更多價值。

本次研討會展現數位科技對無店面產業的深遠影響，透過實務分享和工具展示，為企業在數位化進程中提供全方位支持。

資誠 電商

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