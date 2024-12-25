「一直漲價連我也無法接受」 賴正鎰：這些區將略下修

全國商總榮譽理事長賴正鎰25日指出，央行第七波信用管制後，外界擔心近期準備交屋者的貸款額度不足，恐引發解約潮，但他認為解約個案應不會太多，因為這兩三年房價已漲上來，解約不划算，也買不回三、四年前的房價。

不過，由於房市Q4就像送進冷凍庫「急速冷凍」，估計桃園以南的中古屋及蛋白區新成屋明年上半年將略有下修。台北市蛋黃區土地稀缺，新預售屋供給有限，在換屋與置產的剛性需求不減情況下，高端客群仍會持續進場。

他坦言「市場調整腳步總是好事，不然一直漲價，連我也無法接受」，統計到今年底，全年推案總銷約2.4兆元，僅微幅年減2.1%，戶數約10.2萬戶，推估明年全國推案量約減3成，總銷剩1.8兆元，7.1萬戶，將是量縮價穩格局。

賴正鎰表示，台灣這兩年房價漲幅過高，讓他跌破眼鏡，但高房價其實主要是來自土地價格過高，但土地又是主要的開發成本，只有土地價格回歸正常，房價才可能下修。

他舉例房價漲幅高的大概是在桃園以南，一直延伸到高雄外圍的區域，少部分地區漲幅竟高達300%，他預估這些地區未來房價要維持恐會比較艱辛，尤其是今年第四季買氣急凍下，明年房價將會受到挑戰。而雙北地區這兩年只漲了3、4成，算是比較溫和，在供應縮減情況下，雙北房市明年仍能維持穩定。