首泰信義辦「愛分享聖誕音樂會」 為居民帶來歡樂氣氛

慶祝聖誕佳節，大師房屋邀請世界夫人及在地深耕的仁愛國小弦樂團，在「首泰信義」舉辦「愛分享聖誕音樂會」，弦樂團的學生於信義安和站五號出口（首泰信義社區一樓開放空間）演奏多首經典的聖誕組曲，為社區及附近居民帶來歡樂的節慶氣氛。

大師房屋表示，此次活動是一場音樂饗宴，也是一場社區共融的溫馨盛會，希望透過這次活動，聯繫社區鄰里情感，同時藉由孩子們的音樂演出與世界夫人的熱情參與，分享傳承與祝福的聖誕氛圍。

早在民國87年成立的仁愛國小弦樂團，一直是大安區鄰里間的音樂親善大使。每年聖誕節前夕都會受邀至各地演出，包含台新大樓的點燈儀式、空總的園遊會、大安森林公園、通化夜市音樂快閃活動等。團長張宛誌老師表示，每一次表演的機會，不僅讓孩子們能夠透過音樂培養自信心，更能將歡樂傳遞給每一個人。

主辦這次活動的大師房屋國際事業部副總經理蔡詠綸感謝中佳電力董事長王應傑、首泰建設副董羅永宜、世界夫人台灣世界發展協會理事長孫妤舒、世界夫人中華台北賽區品牌形象大使、王應傑董事長夫人胡寶莉、2022世界夫人冠軍暨知名藝人蔡詩芸母親蔡麗娜女士、大師房屋陳建慶董事長，送給小朋友聖誕禮物並感謝他們精彩的演出。