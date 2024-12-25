高鐵助學計劃元旦啟動 董座：未來將成ESG重要指標

台灣高鐵（2633）2025「高速傳愛 助學計畫」即將於元旦再次溫馨啟動，台灣高鐵公司董事長江耀宗指出，這項公益活動自2010年開始，過去這幾年已經累積募得的款項有1.76億元，幫助的小朋友也已超過3.3萬人，這未來也將會成為台灣高鐵ESG的重要指標之一。

台灣高鐵指出，「高速傳愛 助學計畫」不只是我們的企業社會責任與ESG承諾，更是台灣高鐵公司深耕在地、永續關懷的具體實踐。而教育正是關懷下一代最好的方式，很開心可以和「中華民國唐氏症基金會」再次合作，深化共融教育，讓更多人認識身心障礙者的特質與潛能，共同打造一個更包容、和諧的社會，多年來，「高速傳愛 助學計畫」持續透過不同的角度關懷身心障礙以及弱勢孩童的教育議題，希望啟發每一個孩子的天賦，讓他們獲得平等的教育機會，進而幫助他們透過學習找到翻轉生命的契機。

中華民國唐氏症基金會董事長林正俠表示，因為多年前許多身心障礙的孩子入托不易，唐氏症基金會開始承接公托、親子館、非營利幼兒園等幼兒服務，期望透過專業的嬰幼兒托育服務，為所有孩子營造充滿愛、包容與快樂的環境，進而讓孩子尊重個別差異，並認識與接納身心障礙者；同時也引入早期療育，幫助發展遲緩的孩子找到自己的成長步調。每個孩子都不一樣，感謝高鐵透過「高速傳愛 助學計畫」，攜手讓共融教育從小扎根，促進整個社會的多元與共融。

台灣高鐵公司自2010年起每年辦理「高速傳愛 助學計畫」活動，提供平台進行募款，15年來與台灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人為台灣而教協會、中華民國快樂學習協會、喜憨兒社會福利基金會及中華民國唐氏症基金會等公益團體合作，募得款項由合作單位統籌，累計募款超過1.76億元，已成功幫助超過3.3萬名孩子安心學習、快樂成長，透過教育走向更美好的未來。

台灣高鐵公司為鼓勵旅客踴躍響應2025「高速傳愛 助學計畫」，凡每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6,000元，還可獲贈「高鐵造型抱枕毯組」乙個；定期捐款600元（滿12個月）或單筆捐款7,000元，還可獲贈限量「高鐵假期500元旅遊抵用券」，讓台灣高鐵不僅是交通運具，更藉由高鐵列車將愛無限傳遞，期盼透過各界的善款匯集，一起成就更加豐盈、美好的台灣。

此外，外界關心高鐵增班以及票價調漲問題，江耀宗說明，針對運量的需求調整運能以及必要的班次再加上去，提供旅客更好的體驗，另外針對高鐵漲價問題，目前並沒有這個計劃。先前交通部長陳世凱日前也表示，高鐵目前沒有提出漲價方案，不會因為電價調漲而漲價，且今年不會漲價，明年則要看高鐵有無提出漲價方案。