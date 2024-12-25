快訊

一名少女工讀生之死 麥當勞難道不欠家屬一個道歉？

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

高鐵助學計劃元旦啟動 董座：未來將成ESG重要指標

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵2025「高速傳愛 助學計畫」即將於元旦再次溫馨啟動。余弦妙攝
台灣高鐵2025「高速傳愛 助學計畫」即將於元旦再次溫馨啟動。余弦妙攝

台灣高鐵（2633）2025「高速傳愛 助學計畫」即將於元旦再次溫馨啟動，台灣高鐵公司董事長江耀宗指出，這項公益活動自2010年開始，過去這幾年已經累積募得的款項有1.76億元，幫助的小朋友也已超過3.3萬人，這未來也將會成為台灣高鐵ESG的重要指標之一。

台灣高鐵指出，「高速傳愛 助學計畫」不只是我們的企業社會責任與ESG承諾，更是台灣高鐵公司深耕在地、永續關懷的具體實踐。而教育正是關懷下一代最好的方式，很開心可以和「中華民國唐氏症基金會」再次合作，深化共融教育，讓更多人認識身心障礙者的特質與潛能，共同打造一個更包容、和諧的社會，多年來，「高速傳愛 助學計畫」持續透過不同的角度關懷身心障礙以及弱勢孩童的教育議題，希望啟發每一個孩子的天賦，讓他們獲得平等的教育機會，進而幫助他們透過學習找到翻轉生命的契機。

中華民國唐氏症基金會董事長林正俠表示，因為多年前許多身心障礙的孩子入托不易，唐氏症基金會開始承接公托、親子館、非營利幼兒園等幼兒服務，期望透過專業的嬰幼兒托育服務，為所有孩子營造充滿愛、包容與快樂的環境，進而讓孩子尊重個別差異，並認識與接納身心障礙者；同時也引入早期療育，幫助發展遲緩的孩子找到自己的成長步調。每個孩子都不一樣，感謝高鐵透過「高速傳愛 助學計畫」，攜手讓共融教育從小扎根，促進整個社會的多元與共融。

台灣高鐵公司自2010年起每年辦理「高速傳愛 助學計畫」活動，提供平台進行募款，15年來與台灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人為台灣而教協會、中華民國快樂學習協會、喜憨兒社會福利基金會及中華民國唐氏症基金會等公益團體合作，募得款項由合作單位統籌，累計募款超過1.76億元，已成功幫助超過3.3萬名孩子安心學習、快樂成長，透過教育走向更美好的未來。

台灣高鐵公司為鼓勵旅客踴躍響應2025「高速傳愛 助學計畫」，凡每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6,000元，還可獲贈「高鐵造型抱枕毯組」乙個；定期捐款600元（滿12個月）或單筆捐款7,000元，還可獲贈限量「高鐵假期500元旅遊抵用券」，讓台灣高鐵不僅是交通運具，更藉由高鐵列車將愛無限傳遞，期盼透過各界的善款匯集，一起成就更加豐盈、美好的台灣。

此外，外界關心高鐵增班以及票價調漲問題，江耀宗說明，針對運量的需求調整運能以及必要的班次再加上去，提供旅客更好的體驗，另外針對高鐵漲價問題，目前並沒有這個計劃。先前交通部長陳世凱日前也表示，高鐵目前沒有提出漲價方案，不會因為電價調漲而漲價，且今年不會漲價，明年則要看高鐵有無提出漲價方案。

漲價

延伸閱讀

任唐氏症助學計畫公益大使 陳念琴：唐寶寶也積極好學

參加告別式太傷心忘了車放哪 虎尾警：建議手機隨手拍

中一中、中二中高鐵捷運快閃 用才藝傳遞耶誕情

狂偷高鐵、台鐵200條電纜線 台中警赴苗栗抓3嫌全收押

相關新聞

首泰信義辦「愛分享聖誕音樂會」 為居民帶來歡樂氣氛

慶祝聖誕佳節，大師房屋邀請世界夫人及在地深耕的仁愛國小弦樂團，在「首泰信義」舉辦「愛分享聖誕音樂會」，弦樂團的學生於信義...

高鐵助學計劃元旦啟動 董座：未來將成ESG重要指標

台灣高鐵（2633）2025「高速傳愛 助學計畫」即將於元旦再次溫馨啟動，台灣高鐵公司董事長江耀宗指出，這項公益活動自2...

沒有第八波、悲觀淡化 認為房價會跌僅12％

央行理監事會並未祭出第八波信用管制，讓不少消費者和業者都鬆了一口氣，中信房屋發布2024年第4季宅調查，約57%民眾預期...

全球減碳、減塑需求 飯店不再提供一次性備品

為回應全球減碳、減塑需求，明年元旦起觀光旅館、民宿等旅宿業者不得主動提供一次性備品，違者最高處6,000元罰鍰。

上銀搶兆元機器人商機 將「從頭到腳」包辦產品製造

兆元機器人大潮來了，上銀全面搶進。上銀董事長卓文恒昨（24）日宣示，上銀將擴大布局晶圓機器人、人形機器人及客製化專用（專...

鬍鬚張漲價 增幅近6%

通膨壓力續增，庶民小吃也扛不住人力與物料成本，鬍鬚張昨（24）日宣布12月25日起調整五項產品價格，包括魯肉飯便當、唐山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。