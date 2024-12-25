聯聚友善鄰里 台中最高大樓舉辦公益聖誕音樂會

聖誕節來到，台中最高地標建築「聯聚中雍大廈」近日在一樓場舉行「聯聚中雍聖誕音樂會」，吸引不少民眾參加。這場音樂與公益盛宴，讓人沉浸享受節日氛圍，也展現聯聚對於友善鄰里、生活美學的關注與投入。

聯聚中雍大廈位於台中市中心，新光、大遠百之間，作為台中市最高建築物，每年跨年、節慶的燈光特別吸睛。

今年「聯聚中雍聖誕音樂會」的現場，特別在廣場上規劃溫馨的聖誕燈飾和市集，傳遞歡樂佳節氣氛，現場有合唱團帶來音樂表演，也準備聖誕傳統熱紅酒、熱可可與小點心，讓民眾在欣賞音樂的同時，也品嚐到佳節特有甜美滋味。

此外，聯聚中雍廣場上的警勤團隊，也化身成為聖誕老公公，為民眾發送充滿聖誕氛圍的紅綠色氣球，並準備了上萬支應景的拐杖糖，和所有市民分享，讓聯聚中雍廣場成為親子同樂的最佳聚會場地。

聯聚中雍大廈為頂級商辦，入駐許多台灣隱形冠軍企業，因理念相近而匯聚於這棟地標建築內，對於社會公益活動也大力支持，因此除了音樂與聖誕市集傳遞溫暖的節慶氣氛，公益行動也是本次聖誕音樂會的重要亮點之一。

聯聚文教基金會即特別準備超過400件羽絨背心捐贈給惠明盲校的孩子們，為視障學童在寒冬中送上一份實質的溫暖與關懷。

聯聚文教基金會由聯聚建設創辦，長期關注台中永續發展，投入生活美學、文化教育、社會福利議題，過去曾舉辦「聯聚城市稻田」、「理仁美感市集」等活動，旗下地標建築「聯聚中雍」、「聯聚瑞和」於疫情期間打上「台中加油」的燈光，為許多台中市民帶來溫暖力量，12月才捐贈120萬元課輔基金給偏鄉合唱團，鼓勵孩子們勇敢追夢。

聯聚建設今年邁入30週年，12月8日甫於台中國家歌劇院舉辦以「Sculpting the City 美學造市」為主題的與談會，邀請來自義大利米蘭的 ACPV ARCHITECTS 兩位創辦人，主席 Antonio Citterio、執行長 Patricia Viel，與聯聚建設創辦人江韋侖，共同探討建築設計如何影響城市美學。

這場聚焦東西方文化交流與談會，聯聚建設與 ACPV ARCHITECTS 分享雙方合作的三件建築新作，並於次日與隈研吾實務討論地標之作聯聚中維的設計規劃，以此展現與國際大師們共同推動城市進步的用心。