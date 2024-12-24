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違背教育精神、不構成離校要件 二一學業退學制爭議多

李方艾美酒店與中山醫兒童病房攜手「聖誕手作甜點」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「聖誕手作甜點活動」為病童們帶來溫馨的佳節祝福。李方艾美酒店提供
「聖誕手作甜點活動」為病童們帶來溫馨的佳節祝福。李方艾美酒店提供

台中李方艾美酒店與中山醫學大學附設醫院兒童病房，聯手舉辦聖誕手作甜點活動，為住院病童帶來溫馨的節日氛圍。此次活動特別邀請李方艾美酒店的甜點師傅，化身聖誕婆婆現場帶領病童，動手製作創意聖誕甜點，讓孩子們在醫院中也能體驗節日的快樂與喜悅。

活動中，住院病童都有機會參與從裝飾到搭配的甜點製作過程，創造屬於自己的聖誕甜點。所有使用的甜點原料都經過精心挑選，包括天然無添加的紐西蘭進口奶油、日本紫羅蘭低筋麵粉到日本宮崎糖漬柚子等，確保品質與安心成分外，也適合病童的飲食狀況。

親子們不僅能共同製作，並品嚐到自己親手裝飾的甜點，還能在這個特別節日中享有一段溫馨歡樂的親子時光。

台中李方艾美酒店表示，作為萬豪國際集團的一員，延續著萬豪以服務世界為理念的核心價值，並秉持企業社會責任，以實際行動積極參與各類公益活動。此次與中山醫學大學附設醫院的合作，正是酒店持續回饋社會的一部分。

李方艾美酒店希望透過這樣的手作甜點活動，能為病童及陪伴的家長們帶來不一樣的聖誕驚喜，也很感謝中山醫學大學附設醫院提供的全力支持，酒店很榮幸能為關懷孩子們獻上一份心力。

中山醫學大學附設醫院兒童病房的醫護團隊，也對此活動表示高度肯定，認為這樣的活動能有效紓解住院病童的焦慮與壓力，對情緒的正向發展起到積極作用，並幫助孩子們保持樂觀的心態，促進康復。

醫方表示，透過此次合作，共同為病童們帶來更多的關愛與支持，並讓他們擁有一個難忘且溫暖的聖誕回憶。

甜點 艾美

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