智慧經營／全景軟體董事長楊瑞明 零信任架構 守護資安

全球資安戰火延燒，大廠紛紛以不同角度切入搶市。而資安軟體服務商全景軟體（8272）創立於1998年4月，成立至今已走過26個年頭，不僅見證雲端運算時代的崛起，也挺過新冠疫情的衝擊，成功搭上這波席捲全球的網路資訊安全趨勢。

產學合作 提供良好典範

全景軟體董事長楊瑞明並非先知，只能靠著專業能力與務實的個性時刻觀察市況需求，並適時搶進市場布局，他坦言，軟體市場隨時都在演進，其中，資安需求更是變化快速，團隊不進則退，因此為因應科技帶來的變化與機會，團隊也會透過相互交流，不斷進行技術的提升，而這也是每天都必須努力的目標。

楊瑞明分享，團隊創立初期主要藉由產學合作計畫，自交通大學引進光學字元辨識（OCR）、文件影像分析、彩色影像處理、影像壓縮、音訊處理、檔案加解密等資訊關鍵技術，進行技術商業化及個人用套裝軟體開發。隨著歷經企業化經營等過程，如今也為國內產學合作提供了一個良好的典範。

觀察全球市場的發展趨勢，楊瑞明分享，這幾年市場對資安的預算不斷的提升，並且這幾年提升的幅度有愈來愈明顯的趨勢，這也代表市場對這方面的重視愈來愈多。

他分享，以往參加資安研討會的企業多半都是半導體廠，不過現在就連「護國神山」台積電等有關的上游供應鏈夥伴，都已經開始積極投入，可見「資安」已成為相當重要的趨勢。

對此，全景軟體多年來靠著提供專業的「零信任解決方案」已成為政府、金融業的首選，並在大股東緯創的支持之下，更成功從興櫃轉至上櫃掛牌，而細看內部經營團隊其實大有來頭。

回顧過往，楊瑞明在來到全景軟體之前，原本是在關貿網路公司擔任總經理，直到全景軟體的創辦人、緯創董事長林憲銘不斷拋出橄欖枝、多次邀請後，才點頭願意接棒扛下重任。

楊瑞明指出，全景軟體至今已走過超過20個年頭，多年來不斷持續提供市場「身分認證」、「科技金融」、「數位轉型」、「物聯網（iot）」等四大產品線，並專注於「網路安全」與「識別認證領域」，並以涵蓋零信任架構、科技金融資安、數位轉型應用以及物聯網安全等全方位的解決方案來提供全面的資安服務，逐步取得一席之地。

抓住趨勢 迎向產業榮景

楊瑞明透露，團隊目前在套裝軟體與專案產品上正全速推展，而隨著物聯網設備的快速增長，市場上也面臨到各式各樣的資安危機，對此，全景軟體則透過從設備身認證、安全密鑰存儲、固件和軟體更新驗證、全面的密鑰生命周期管理到建立完整的信任關係鏈，協助企業客戶有效應對物聯網安全挑戰。

楊瑞明指出，目前旗下四個產品線營收占比大約為身分認證四成、科技金融四成、數位轉型約一成五，其餘則是物聯網iot的部分，而其中較穩定的部分以金融產品為主，至於成長性較高的則是身分認證。

他強調，隨著5G、AI題材的爆發，客戶大廠為提升自身的資安防線、防備駭客攻擊，市場訂單也將大幅增加，團隊將以軟硬結合的方式，持續衝刺四大產線的發展、持續搶占市場商機。