上銀搶兆元機器人商機 將「從頭到腳」包辦產品製造

兆元機器人大潮來了，上銀（2049）全面搶進。上銀董事長卓文恒昨（24）日宣示，上銀將擴大布局晶圓機器人、人形機器人及客製化專用（專業）型機器人領域，與國際大廠緊密合作，未來的機器人「從頭到腳」都會有「上銀製造」。

人形機器人即將迎來量產，根據業內人士、國際投資機構摩根士丹利（Morgan Stanley）均指出，包括輝達（NVIDIA）、特斯拉（TESLA）等國際大廠都紛紛來台尋找合作夥伴，而台廠屬非紅色供應鏈，且同時具備高品質的競爭優勢，又可提供高精度、耐用度的解決方案，是國際大廠尋求的重要合作夥伴。

業內估，明年人形機器人產值將首度突破千億元、達1,280億元，等同宣示機器人世代全面來臨。整體行業產值年複合成長率（CAGR）高達87.9%，五年後、到2030年機器人市場規模將突破1.64兆元，而且還會持續放大。

機器人話題熱轉

在搶市的決心上，卓文恒以「晶圓機器人」為例指出，最快三年內，上銀將躋身全球前三大廠，機器人將占年營收很大的比重。

卓文恒指出，AI機器人未來不僅限於人形，也不僅止於傳統關節式機器人，目前根據特殊產業應用而開發的客製化機器人需求很大，是台廠供應鏈可切入的市場，上銀都不會缺席。

據了解，上銀已憑藉諧波減速機、滾柱螺桿等核心技術，成為國際市場的重要零組件供應商。另外，人形機器人的量產與需求增長，將進一步拉動上銀的相關營收增長。

上銀科技與旗下大銀微攜手，實現從零組件到次系統的垂直整合。這種整合能力不僅提高了產品的一致性和穩定性，還降低了成本，使其在機器人市場中更具競爭力。進一步說，上銀未來可望成為全球機器人硬體系統的的一條龍供應商。

此外，上銀科技具備獨特的技術整合能力，能夠將伺服馬達、減速器、控制器等組合為完整的系統解決方案，滿足不同機器人應用的需求。

另外，工業協作型機器人方面，預計上銀明年在該領域營收將年增逾四成，至少占總營收的9%以上。主要驅動力來自半導體、自動化設備以及其他精密產業的訂單需求回升。

至於晶圓機器人，上銀的技術持續升級，已成功切入國內外半導體設備大廠的供應鏈，預計明年，晶圓機器人將成為上銀營收增長的重要支柱。

現階段，機器人占上銀整體營收約7%左右，但卓文恒強調，上銀和集團另一家大銀微系統，已掌握各項關鍵零組件自主開發，未來將積極切入擴大機器人市場，預計明年機器人占整體營收將可超過一定比重。