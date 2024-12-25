裕隆擴大叫車平台版圖

裕隆（2201）集團衝LINE GO會員擴大多元服務，藉由LINE GO平台擴展計程車、共享、代駕與租車業務。平台業務有效帶動集團多元服務業務，與和泰集團的共享事業繼續短兵相交，戰場從新車銷售擴及平台業務。

裕隆集團旗下LING GO董事長暨執行長林群盛昨（24）日指出，目前LINE GO會員數有430萬人，去年底入主LINE GO後，會員數約增加50萬人，預計明年將達到480萬名會員。

對於LINE GO而言，透過App叫車業務有效擴展會員數，並進一步發展汽車租賃、汽車共享及代駕業務，加上充電及機場接送等相關業務，才能進一步發揮效用。現階段透過LINE GO增加的汽車租賃業務已超過二成，而且是原本格上租車不同的客層，顯示LINE GO平台整合的移動服務已展現成果。

和泰集團投入移動服務的資源也很可觀，包括iRent的共享事業，YOXI計程車隊，以及相關的和運租賃事業等。透過車隊與共享事業為集團的新車銷售建立基礎，並從相關共享業務擴及旅遊串流業務。如今集團不只是汽車銷售與服務，業務範圍比以往擴大。

林群盛指出，10月推出的綠能減碳車隊已達5,000輛目標，為提升電動車主出行便利，明年將推出電動車充電地圖服務，將以八大移動服務滿足消費者對各類便捷移動服務需求。明年1月將推出「包車」服務。