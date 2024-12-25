合一生技創辦人路孔明：新藥要花時間驗證價值

合一生技（4743）昨（24）日召開線上法說會，由於今年合一股價跌幅已超過五成，創辦人路孔明先前接受法人提問時表示，「合一的營收好不好？他比大家更著急」；他強調，合一糖足新藥「速必一」為全球創新藥，須花許多時間讓各醫院報批進藥，並教育醫護、病人如何使用，這些都需要時間。

合一昨天股價收89元，上漲1元，相較今年初193.5元高點，股價至今已下跌約54%。市場解讀，股價下跌原因新藥「速必一」在國內上市三年，大陸市場也在今年授權給華潤雙鶴藥業，但至今業績並無起色。

路孔明解釋，股價大跌原因之一是有人狙擊，加上市場不實訊息，動搖股東信心；另一原因是投資人以短期數字評估新藥產業長期投資的價值，隨著市場消息起風以至影響股價。

路孔明以台灣的醫院市場為例，「速必一」取得健保給付前，台大、榮總及長庚三大醫學中心根本進不去，台灣的醫院只接受國際創新藥、不接受台灣的創新藥。

後來「速必一」拿到健保給付資格，但從去年到現在僅獲得41萬元健保給付，占合一銷售額僅1%，主因醫保委員對此藥品不熟悉，所以不重視。

路孔明強調，一個全新作用機制的醫師處方藥，在上市初期需要經過各大醫院報批進藥，以及教育醫護、病人如何使用，就是申請醫保給付，也需要累積許多當地使用案例，這些都需要時間來證明「速必一」的價值。