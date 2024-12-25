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合一：引進國際投資夥伴

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
合一生技創辦人路孔明。聯合報系資料照
合一生技創辦人路孔明。聯合報系資料照

合一生技（4743）昨（24）日召開線上法說會，創辦人路孔明表示，合一從研發到市場表現都按照既定目標穩健推動，新藥從台灣賣到全世界，但今年以來股價跌逾五成。他強調，將更重視股東結構調整，加速提出具體方案，引進國際策略投資夥伴，以直接銷售與區域授權兩策略同步開拓國際市場。

路孔明指出，將在明年初向美國食品藥物管理局（FDA）提出「速必一」醫材全適應症的申請，目標明年4月取得五項適應症的醫材准入許可，一旦通過，將大幅提高「速必一」在美國的價值，將可省下原本需要百億元才能完成的新藥研發費用。

針對「速必一」目前銷售布局，合一總經理鄭淑玲說明，台灣已取得健保許可，但是健保銷售額僅占2024總銷售額1%，明年將繼續與健保署溝通；中國大陸市場方面，授權合作夥伴華潤雙鶴藥業已在今年11月正式上線「圓惠保」商業保險，以自費搭配商保進行市場擴展。

針對星馬市場，在新加坡申請醫保，馬來西亞市場由APEX集團負責經銷，該公司正蒐集醫師使用意見，星馬市場的銷售成績尚待動起來。

路孔明說明，「速必一」在台灣健保價為每條9,800元，新加坡定價670美元（約新台幣2.2萬元），大陸終端價人民幣3,750元（約新台幣1.68萬元），美國是全球最大市場。「速必一」全球定價權不在台灣或星馬，而是美國，若這項產品在其他國家市場定價夠水準，美國的國際大廠才會重視產品價值。合一明年初將向FDA提出「速必一」醫材全適應症申請，目標明年4月取得五項適應症醫材准入許可，有望全面擴大在各國銷售。

路孔明表示，今年7月至10月有超過30家長期投資型國際大型基金公司與合一團隊在香港會議，這些基金理人對「速必一」的全球定價策略，與華潤雙鶴在大陸市場的合作，以及不同市場採取醫材和新藥准入策略都非常認同。合一不排除加速提出具體方案，引進國際策略投資夥伴。合一期待2025年能全面性進入國際市場，在新藥業績與區域授權方面同時推動。

合一 美國 醫材

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