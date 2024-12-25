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美勞資糾紛 干擾供應鏈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

全球航運業今年屢屢遭受干擾，2025年可能面臨更多勞資糾紛帶來的衝擊。由卡車司機工會帶頭的亞馬遜倉儲勞工，在年底假期間上演罷工，數周後美國東岸和墨西哥灣36個港口碼頭的工人可能接棒發動罷工，將讓供應鏈面臨更多變數。

CH Robinson全球貨運總裁肖特表示：「2023年罷工活動比前一年增加280%，而情況在過去一年並沒有放緩，出乎我們意料。」「我們已在協助託運方為美國港口1月可能的罷工行動做準備。」

肖特說，像是汽車和製藥等依賴即時庫存模式的產業，必須實施應變計畫，而且不能只在新罷工行動前才取行動，還要應付2025年出現更多類似的勞資事件。

最大的勞資紛擾最快可能在1月中登場，因為美國港口和國際碼頭工人協會（ILA）須在1月15日最後期限前，針對美東和墨灣沿岸港口的自動化達成協議。

碼頭 罷工 美國

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