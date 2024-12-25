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陽明海運加入新聯盟 聚焦歐洲線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球貨櫃輪聯盟2025年大洗牌，陽明海運（2609）HMM、ONE合作的「Premier Alliance卓越聯盟」預計2025年元月生效，隨著新聯盟合作開啟，全球航商大者恆大是新趨勢，有助提升陽明全球競爭力。

2025年全新的三大海運聯盟正式營運，長榮、陽明各自參與不同的聯盟，三大聯盟成員各有不同的專長、航線互補性大增，各家業者可以降低資本支出，不用每條線配置大量船舶，又能提供客戶更綿密的航線服務。

其中陽明與HMM、ONE宣布持續結盟；另外，擴大歐洲市場布局，聯盟與全球最大的地中海航運（MSC） 進行亞洲往返歐洲航線的合作。法人推估，聯盟可減少成本支出，包括使用碼頭及各種合作，可望發揮最強的戰力，有助提升陽明2025年在全球市場的競爭力。

雖然卓越聯盟在三大聯盟中規模最小，考量全球海運市場詭譎多變，紅海危機、罷工陰霾揮之不去，全球海運市場變化大，貨櫃輪在經過疫多頭行情之後，積極強化業界合作；陽明新聯盟此次更迎來全球最大貨櫃輪業者地中海航運協議歐洲線互換艙位，更讓陽明歐洲線的競爭力大幅提升。

航線 陽明海運

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