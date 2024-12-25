陽明：明年運價維持高檔 法人看好貨櫃三雄獲利向上

航商原本擔心紅海危機消失後，高運價紅利會曇花一現，陽明海運（2609）昨（24）日舉行法說會，策略長吳宜達表示，2025年不只是第1季繞行好旺角，中東地緣政治問題複雜，全年度繞行好望角機率大，運價維持高檔。法人看好，紅海危機無解，貨櫃三雄獲利有望比今年好。

陽明舉行線上法說，吳宜達與業務長李明輝、財務長蘇育文出席。陽明認為，2025年運價受三大因素干擾，對明年市場展望審慎樂觀；首先是紅海繞行維持、其次是美東碼頭罷工陰霾籠罩；第三是亞洲趕出貨，各大主要碼頭塞港，已出現供應鏈的問題。

法人分析，陽明在法說會表示，紅海危機短期內無解，2025年貨櫃輪的供、需更吃緊，加上各種因素影響，新年度運價有望維持高檔，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海明年獲利表現有很大的想像空間。

陽明表示，北美線漲價要在一個月前報備，陽明因應市場變化也進行申請，若美東發生罷工，將徵收港口擁擠附加費，每20呎櫃收800美元、每40呎櫃徵收1,000美元。

吳宜達認為，目前確定明年第1季歐洲線會繼續繞行好旺角；且就目前中東地緣衝突來看，2025年全年繞行的機率很大，若市場有新的變化，會提前通知客戶。

針對美東碼頭工人勞資談判，陽明表示，國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）對自動化議題沒有共識，明年元月15日美東罷工壓力大；推估雙方都放假過年，元月初前沒辦法重回談判桌，若拖到元月，距離元月15日的期限只剩二周，罷工的不確定因素很高。

尤其在美國總統當選人川普力挺碼頭工人後，問題更複雜，短期內將很難達到共識，聯盟的合作夥伴已在研擬應變措施，希望將對客戶影響降到最低。

陽明認為，2025年的供需缺口會收斂，2024年供需缺口約8%，2025年供需缺口縮小到4%，中東問題無法解決情況下，航商不會冒危險返回紅海，選擇繼續繞行好望角，所以過多的運能還是會全部消化。

就目前市況來看，今年第4季貨量跟運價都比原預期好，長程線的貨量跟去年差不多，但運價更高；近洋線的表現更出色，價量齊揚，今年亞洲區間航線受到船期混亂影響，亞洲有一些知名港口塞港，很多原因綜合起來，造成近洋線市況很好，價量都處於高檔情況。