全球減碳、減塑需求 飯店不再提供一次性備品

為回應全球減碳、減塑需求，明年元旦起觀光旅館、民宿等旅宿業者不得主動提供一次性備品，違者最高處6,000元罰鍰。

交通部表示，飯店星級評鑑未來納入減塑成效，若未能達永續要求，不排除會「掉星」。

環境部昨（24）日與交通部、旅宿業共同宣示「旅宿業減塑永續元年」。環境部先前已公告新規定，要求旅宿業者，將小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等四種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝方式提供；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等六種個人衛生用品不得主動提供，鼓勵消費者自備。

環境部長彭啓明表示，這項政策不僅是回應全球減碳、減塑需求，符合今年巴黎奧運永續發展理念，未來公務員出差時選擇住宿飯店也都要遵守規定，同樣能符合綠色採購。

交通部觀光署副署長林信任表示，明年將針對申請環保標章及永續認證的旅宿業者提供一定金額補助，鼓勵業者投入永續旅遊，讓台灣成為全球領先的綠色旅遊目的地之一。

林信任表示，過去針對旅館、飯店的星級評鑑，有一些是服務性要求，例如提供備品等，但這已不符合現在環保要求，因此今年已修改相關標準，未來旅館、飯店星級評鑑都會納入減塑成效，若未能達成永續要求，不排除會「掉星」。

為協助業者減少使用塑膠瓶裝水，環境部將提供補助措施，鼓勵業者減少瓶裝水使用，若業者達成減量目標，每案可申請3萬元補助，預計有效降低塑膠瓶使用量，促進業者採用環保的瓶裝水替代方案。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，透過減量措施，未來每年預計可減少4.6億個小包裝旅宿用品，減少約2,100公噸重量，相當於一年可減碳2,500公噸。至於罰鍰，未來稽查到違規情況時，將回到母法，也就是可處1,200元至6,000元罰鍰。