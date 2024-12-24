職場教練課／跟上多元共融時代腳步

多元共融（DEI）是最近十幾年世界各國政府積極推動的議題，也是各大企業極為重視的主題。

DEI由三個名詞組成，包含以下三大概念：

一、D-Diversity多元：尊重員工種族身份、文化、專業技能的多元性。

二、E-Equity公平：確保每位員工獲得公平待遇，不因種族性別影響在組織的發展。

三、I-Inclusion共融：營造員工歸屬感的環境，並感受到每個人都受到尊重。

其實人類的發展史，就是一部DEI的奮鬥史。古早的歷史不談，近百年來，世界各國的種族膚色平等權，就經歷了許多抗爭。

美國馬丁路德博士1963年的「I Have a Dream」知名演講，終於迫使美國國會在隔年通過《民權法案》，黑人才逐漸有了正常地位。

1955年比利時占領非洲剛果時，比利時駐剛果大使買了一個剛果小孩，把黑人小孩裝在一個特製的大鳥籠內，給他的女兒當寵物把玩，真是匪夷所思。

美國電影《關鍵少數》真實描述1960年代美蘇太空爭霸戰時，美國太空總署三位天才女性黑人，對火箭升空有卓越貢獻，但是上班過程受到非常不公平對待，經過忍辱負重也透過自身實力，黑人女性地位才逐漸改善。

工業革命後，英國許多農民大量湧進倫敦打工，只能住在非常簡陋的貧民窟，最慘的人連貧民窟都住不起，只能隨處漂泊，下雪寒冷的冬天只好在小客棧租一種「繩床」，老闆在房間內拉起幾條繩索，這些農民工一排排，兩腳站在地上，把自己身體掛在繩索上睡覺，可以想像那有多痛苦，但這就是當時的底層打工現況。

自古以來中西方女性都是處於弱勢一方很沒有地位，中國清朝女性要做很不人道的「裹小腳」就是一例。以前所有運動賽事女性都不能參加，1967年波士頓馬拉松賽，當時比賽規定只有男性才能參加。

但凱瑟琳·史維哲決心打破這一禁忌。她以「K.V. Switzer」的名字註冊參賽，因為這個名字看起來像是一位男性的名字，她順利拿到參賽號碼261號。

起跑後大約6.4公里時，一位裁判發現了凱薩琳混進跑道，裁判衝進來對凱薩琳大喊：滾出我的比賽。

凱薩琳不為所動，在他的男友以及熱心選手幫助下，凱薩琳以4小時20分鐘完成比賽。這些鏡頭被記者拍攝下來報導引起轟動，五年後，波士頓馬拉松賽跑開放女性參加，也帶動各種賽事的女性參賽權。

看到過去血淚斑斑的歷史，我們慶幸人類文明的巨輪是往前邁進的。一日之所需，百工斯為備。分工的年代，日常生活所需都是各行各業提供勞務的成果。

「己所不欲，勿施於人」我們在職場上班，要尊重每個部門同事，尊重不同職級、國籍、膚色、年齡、性別的工作夥伴，這是文明的表現，也是呼應DEI時代腳步。