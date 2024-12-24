量子覺知手札／退休新趨勢

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）

在過去古典傳統時代時，若要享受退出職場後隨心所欲的快活日子，除了先要存有足夠的生活財富資源，以支付長期的日常花費及可能的意外支出之外，身體也要維持一定的健康狀態。深思熟慮的人還可能為自己訂定一些短、中、長期的目標，做一些事先的規劃及嘗試，以便從中培養出適應新生活的興趣與能力。

但是，這些線性且有跡可循的穩當安排在量子覺知時代中，因為一切均有可能，但一切均不確定的情形下，就變得不切實際。

原本我們認為可能足夠的生活費或退休金，如今可能因為AI出現而產生的必然失業潮，給付組織或福利制度的意外崩潰或賴帳，保健醫療及日常生活費的持續暴漲，及退休後壽命的不斷延長而變得不再充裕。那麼，這段可能比工作期間還長的退休或無收入日子要如何度過，就成為一個無法確定的重要挑戰。

由於個人主觀的認知會決定客觀環境的展現，退休可以當成一個人生原本軌跡的重設（reset），因此，如果把它當作是一個生活轉捩點的角度來看，其實就是我們從一個熟悉的階段轉到另一個陌生階段的必然過程。既然如此，個人面對現實的開放心態就必須先建立起來，而有價值的個人願力也成了未來想要活得自在且有意義的基石。

事實上，在各種AI、元宇宙、機器人、量子力學科技的輔助下，除非自己的意識及智慧已因種種的因素而被毀壞或蕩然無存，否則，退休本就是一個早已落伍的名詞，一個浪費寶貴人力資源的過時制度。

所謂退休生活只不過是轉進至下一個工作目標，再重新啟動工具的學習、成長、成熟、轉進的循環過程，它不但符合新時代特性，也是未來必然的趨勢。

AI 元宇宙 退休金

延伸閱讀

華爾街日報：比特幣最大隱憂是量子計算恐破解加密 金損上看99兆

祖沖之三號vs.谷歌Willow 中美科技角力從AI鬥到量子運算

科學人／突破性研究！熱水比冷水更快結冰的效應 在量子系統中也出現

流亡俄羅斯爽過新生活？阿塞德全球身家654億 莫斯科舅擁20套房

相關新聞

全球減碳、減塑需求 飯店不再提供一次性備品

為回應全球減碳、減塑需求，明年元旦起觀光旅館、民宿等旅宿業者不得主動提供一次性備品，違者最高處6,000元罰鍰。

上銀搶兆元機器人商機 將「從頭到腳」包辦產品製造

兆元機器人大潮來了，上銀全面搶進。上銀董事長卓文恒昨（24）日宣示，上銀將擴大布局晶圓機器人、人形機器人及客製化專用（專...

鬍鬚張漲價 增幅近6%

通膨壓力續增，庶民小吃也扛不住人力與物料成本，鬍鬚張昨（24）日宣布12月25日起調整五項產品價格，包括魯肉飯便當、唐山...

智慧經營／全景軟體董事長楊瑞明 零信任架構 守護資安

全球資安戰火延燒，大廠紛紛以不同角度切入搶市。而資安軟體服務商全景軟體創立於1998年4月，成立至今已走過26個年頭，不...

法律頻道／新創出海最佳時機來了

在2023年，台灣的GDP約為7,890 億美元，相較於美國的25.5兆美元、日本的4.2兆美元，以及東協十國3.6 兆...

量子覺知手札／退休新趨勢

在過去古典傳統時代時，若要享受退出職場後隨心所欲的快活日子，除了先要存有足夠的生活財富資源，以支付長期的日常花費及可能的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。