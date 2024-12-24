量子覺知手札／退休新趨勢

在過去古典傳統時代時，若要享受退出職場後隨心所欲的快活日子，除了先要存有足夠的生活財富資源，以支付長期的日常花費及可能的意外支出之外，身體也要維持一定的健康狀態。深思熟慮的人還可能為自己訂定一些短、中、長期的目標，做一些事先的規劃及嘗試，以便從中培養出適應新生活的興趣與能力。

但是，這些線性且有跡可循的穩當安排在量子覺知時代中，因為一切均有可能，但一切均不確定的情形下，就變得不切實際。

原本我們認為可能足夠的生活費或退休金，如今可能因為AI出現而產生的必然失業潮，給付組織或福利制度的意外崩潰或賴帳，保健醫療及日常生活費的持續暴漲，及退休後壽命的不斷延長而變得不再充裕。那麼，這段可能比工作期間還長的退休或無收入日子要如何度過，就成為一個無法確定的重要挑戰。

由於個人主觀的認知會決定客觀環境的展現，退休可以當成一個人生原本軌跡的重設（reset），因此，如果把它當作是一個生活轉捩點的角度來看，其實就是我們從一個熟悉的階段轉到另一個陌生階段的必然過程。既然如此，個人面對現實的開放心態就必須先建立起來，而有價值的個人願力也成了未來想要活得自在且有意義的基石。

事實上，在各種AI、元宇宙、機器人、量子力學科技的輔助下，除非自己的意識及智慧已因種種的因素而被毀壞或蕩然無存，否則，退休本就是一個早已落伍的名詞，一個浪費寶貴人力資源的過時制度。

所謂退休生活只不過是轉進至下一個工作目標，再重新啟動工具的學習、成長、成熟、轉進的循環過程，它不但符合新時代特性，也是未來必然的趨勢。