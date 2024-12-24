法律頻道／新創出海最佳時機來了

在2023年，台灣的GDP約為7,890 億美元，相較於美國的25.5兆美元、日本的4.2兆美元，以及東協十國3.6 兆美元的經濟體量，台灣「市場」之侷限顯而易見。而在某些產業中「預期市場」就代表著產品成功機會的天壤之別。

放眼美國這個全球最大經濟體，擁有25.5兆美元GDP規模，數位支付普及率高達82%，企業數位轉型支出年增率達16.5%；再看東協與日本市場近七億人口，數位經濟年成長率超過20%；以及伊斯蘭教或泛阿拉伯國家市場，近四億之人口。對台灣新創而言，這些市場不僅提供龐大市場及揮灑空間，更重要的是美國有完整的創新生態系統、資本市場、大量高質量人才資源。

正因為「市場」規模的顯著差異，有些台灣新創選擇於成立初始便以海外市場為主，出海目的是希望突破成長天花板，擺脫市場規模限制，提升產品驗證的廣度和深度。畢竟在大市場中的利基市場規模才足以說服投資人。

此外，市場規模的價值也代表著人才吸引力，能獲得國際級人才加入機會，增加國際級資本投資的可能性，創造跨國合作與創新的機會。同時，透過在大市場中建立全球市場的品牌知名度，能增加未來投資及受併購的機會。

2025年，正是台灣新創揚帆出海的最佳時機。其中，有幾個具體產業，數據更是明顯：

一、醫療器材產業

在台灣，醫療器材市場規模約為25億美元，預計至2025年美國醫療器材市場規模將增加到的2,635億美元，再看眼前全球醫療器材市場規模已突破5,000億美元。如果一家研發創新醫材的台灣新創企業只著眼於本土市場，等同於將自己限制在全球市場的0.5%以內。

更重要的是，由於台灣本土醫材銷售通路數量有限，第一階段取得台灣醫材許可的策略常常銷售機會也相對受限。從而，許多產品公司便可能因「預期銷量」有限，難以籌集資金進行研發，讓計畫胎死腹中。

二、運動服務產業

有個瞄準運動產業的新創團隊，開發了一款優秀的籃球訓練App。在台灣市場，其面對的是約100支職業、半職業和大學球隊；在美國，光是高中籃球隊就有超過18,000支，再加上約1,000支大學球隊和30支NBA職業隊伍，市場規模差異超過百倍。這還不包括數以百萬計的業餘愛好者。從而可見，利基性市場產品的開發必然取決於市場規模。

三、企業服務產業

對於提供企業服務（B2B）的新創公司來說，台灣約15萬家中小企業的市場規模，相較於美國3,200萬家、日本380萬家的企業數量，成長空間更是天壤之別。特別是預計採取SaaS（軟體即服務）商業模式的產業，先天就需要規模經濟才能獲利，本土市場的侷限性更為明顯。

特別值得一提的是，在新冠疫情後的數位轉型浪潮中，因為個人科技設備、網路科技、5G頻寬及雲端軟體等等科技發展，遠距工作和數位協作已成為新常態，大幅降低台灣新創企業進軍海外的門檻。同時，因為台積電及輝達等國際知名企業的台灣關係，對外國投資人而言，台灣團隊的價值已非陌生。

同時，中美關係及台美關係消長，更有利於台灣新創團隊切入美國市場。台灣團隊只要掌握好國際控股公司架構，利用美國資本、台灣技術、美國市場的策略，將會在某些利基市場擁有非常不錯的機會。這些適合的產業，值得好好研究。