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陽明：美東碼頭如罷工 將徵收港口擁擠附加費

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）、萬海（2615）相繼認為2025年元月15日美東碼頭工人談判恐怕沒有結果，美東碼頭工人罷工的壓力大增，海運業者已經開始對美國線申請因應罷工所產生的費用，陽明預計如果發生罷工，北美港口將徵收港口擁擠附加費每20呎櫃徵收800美元、每40呎櫃徵收1,000美元。

美東碼頭工人勞資談判的看法，陽明海運表示，北美線的各種漲價都需要在一個月前先報備，所以陽明因應未來市場變化也進行申請，一旦確定美東碼頭自2025年1月16日起罷工或怠工，將徵收港口擁擠附加費，每20呎櫃徵收800美元、每40呎櫃徵收1,000美元。

陽明表示，國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）針對自動化議題一直沒有共識，明年元月15日美東罷工壓力相當大；推估雙方都放假去過年，元月初前都沒有辦法重回談判桌，如果拖到元月距離15日只剩下2周，存在罷工的不確定的因素相當高。

碼頭 罷工 陽明海運

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