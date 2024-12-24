陽明：美東碼頭如罷工 將徵收港口擁擠附加費
陽明海運（2609）、萬海（2615）相繼認為2025年元月15日美東碼頭工人談判恐怕沒有結果，美東碼頭工人罷工的壓力大增，海運業者已經開始對美國線申請因應罷工所產生的費用，陽明預計如果發生罷工，北美港口將徵收港口擁擠附加費每20呎櫃徵收800美元、每40呎櫃徵收1,000美元。
美東碼頭工人勞資談判的看法，陽明海運表示，北美線的各種漲價都需要在一個月前先報備，所以陽明因應未來市場變化也進行申請，一旦確定美東碼頭自2025年1月16日起罷工或怠工，將徵收港口擁擠附加費，每20呎櫃徵收800美元、每40呎櫃徵收1,000美元。
陽明表示，國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）針對自動化議題一直沒有共識，明年元月15日美東罷工壓力相當大；推估雙方都放假去過年，元月初前都沒有辦法重回談判桌，如果拖到元月距離15日只剩下2周，存在罷工的不確定的因素相當高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言