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因應訂單增加 來億擴大對越南及印尼廠投資

中央社／ 台北24日電

製鞋廠來億-KY今天發布重大訊息，近期因訂單量持續增加，對越南孫公司嘉智責任公司增加投資金額，嘉智朔莊廠將購置針車生產線機械設備，並增建一棟3層廠房。

繼巴黎奧運後，2026年還有世界盃足球賽，運動鞋需求持續看俏，adidas、HOKA運動鞋品牌訂單續熱。來億-KY今天除公告董事會決議擴大越南孫公司投資金額外，並通過由子公司來億興業間接參與印尼孫公司億宥責任公司增資案。

來億-KY主管表示，越南現有5個工廠，占整體產能90%，將來印尼廠量產後，越南廠產能將會逐步降低；越南工廠中僅嘉智為鞋面加工廠，其他工廠均為全功能工廠。

來億目前除主要生產基地越南外，規劃陸續在印尼擴增2條新產線，資本支出新台幣50億元至100億元。首條新產線在今年5月投入營運，今年新增產量約500萬雙，並逐步放量，預計3年後年產量約2000萬雙；第2條新產線預計5年後年產量2000萬雙，屆時2條新產線合計年產量約4000萬雙。

印尼 越南

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