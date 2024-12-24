結合村里由下而上推動 低碳永續家園村里多元競賽頒獎

第4屆低碳永續家園村里多元競賽活動結果出爐，環境部24日舉辦表揚活動，由環境部部長彭啓明頒發獎座給獲獎村里，表達最高的敬意與謝忱，並鼓勵村里擴散減碳經驗，由於村里、社區是推動減碳的關鍵，環境部結合村里由下而上的推動力量，及由上而下的實施政策，形成社區自願減碳力道。

環境部表示，希望各個優秀村里的豐富經驗可以讓更多人看見，因為這樣由下而上的力量是很重要的，本屆銀級組特優獎獲獎單位為新北市樹林區樹興里及屏東縣內埔鄉東片村；銅級組特優獎獲獎單位為金門縣金寧鄉湖埔村及屏東縣內埔鄉隘寮村。

由各縣市環保局推薦績優村里減碳作為與成果參賽，經過分區分組評選後，分為銀級組與銅級組，每組評選出特優2名、優等3名及佳作10名，及推薦入圍獎數名；而長期參與組則是鼓勵一直以來長期投入低碳工作的村里，遴選出6名長期參與獎，及推薦入圍獎11名。

在銀級組榮獲特優的新北市樹林區樹興里，位於市鎮與郊區交界，由於生活機能完善，人口大量遷入此里，導致環境髒亂與垃圾問題，故樹興里積極推動循環經濟生活，包括推動里內的生廚餘堆肥製作液肥，優先將有機廢棄物分離減少垃圾量、設置雨撲滿回收雨水，用於綠植澆灌與環境清潔；利用廢棄食用油製成肥皂並商品化等，展現資源最大化可帶來的效益，在綠色運輸方面，里內也有電動機車供里民臨時使用，打造永續生活模式。

另一個銀級組的特優村里，是屏東縣內埔鄉東片村，里內多從事農牧業，由於長期養豬廢水汙染等問題，對大家的生活環境造成不良影響，因此積極推動沼渣沼液再利用回收再製成液肥，讓「黃金」成為能夠澆灌植被的「綠金」，豐富土壤微生物菌相，藉此改善土壤與水質；此外，也與荒野保護協會合作，在閒置場域設置太陽能案場，充分運用當地豐沛的太陽能達到綠能節電與減碳的目的。

獲得銅級組特優的金門縣金寧鄉湖埔村因應水源不足問題，於社區設置中水回收系統，收集雨水、地下水並充分利用，並與金門大學合作，推出特色商品「烏豆蔭油」，鼓勵種植黑豆，打造低碳產業，此外，修繕閒置的古厝，作為低碳推廣活動據點，更與宮廟合作，推廣「一爐一香」、「紙錢減燒」，採用環保電子鞭炮機等，讓低碳與民俗信仰充分融合、持續共好。

另一個銅級組的特優村里，是屏東縣內埔鄉隘寮村以傳統植物「黃荊樹」為核心，開發薰香及洗沐產品減少化學蚊香與香精使用；進一步更與在地企業、大學及社區合作推廣低碳旅遊，創立社區型環保餐廳「愛聊食堂」，以黃荊入菜、選用地產豬肉，達到使用在地低碳飲食；還與農戶與農民合作，回收植株矮化時去除的廢棄枝條製作堆肥，達到農業廢棄物循環利用的目的。