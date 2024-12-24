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扛不住！鬍鬚張今年二度漲價 明起調漲5品項、平均漲幅5.8％

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
鬍鬚張將調漲部分產品價格。圖／聯合報系資料照片
鬍鬚張將調漲部分產品價格。圖／聯合報系資料照片

通膨壓力續增，庶民小吃也扛不住人力與物料成本，鬍鬚張今日宣布12月25日起調整五項產品價格，包括魯肉飯便當、唐山里肌豬排單點與便當、玉米濃湯、老皮嫩肉，平均漲幅5.8%。鬍鬚張今年2月發動2024年第一波漲價，當時調漲二款便當價格，此次則一口氣調漲五品項，反映餐飲業成本壓力續增。

鬍鬚張表示，因原物料高漲及人力薪資攀升，考量整體營運策略，為提供優質的服務與餐點品質，照顧每一位同仁，經過審慎評估，決定調整五項產品價格。包括魯肉飯便當調漲5元、唐山里肌豬排便當調漲6元、唐山里肌豬排單點調漲5元、玉米濃湯漲4元、老皮嫩肉漲2元，平均漲幅5.8％，顧慮消費者的感受，其他產品維持原價。

調漲後，鬍鬚張魯肉飯便當漲至85元，唐山里肌豬排便當漲至125元，唐山里肌豬排漲至95元，玉米濃湯漲至69元、老皮嫩肉漲至33元。此次漲幅最大為老皮嫩肉，漲幅達6.4%，其次為滷肉飯便當6.2%。

鬍鬚張今年二度漲價，反映通膨壓力持續推高庶民小吃的經營成本，平民餐飲魯肉飯也不再是銅板美食，餐飲業面臨原物料與人力成本雙重壓力，讓漲價勢在必行。不僅壓縮民眾的荷包，也加重日常消費壓力。

便當 壓力 餐飲業

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