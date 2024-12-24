雲豹能源進軍桃園航空城 聯手打造智慧綠能產業聚落

雲豹能源（6869）今（24）日宣布決定進軍桃園航空城， 與桃園縣政府和航空城開發商聯手打造智慧綠能產業聚落。

雲豹能源今日與桃園市政府共同舉辦「桃園航空城優先產業專用區I基地簽約記者會」，由雲豹能源總經理趙書閔、副總經理譚宇軒，以及永續長暨發言人張建偉以合作夥伴身份出席，與桃園市長張善政及台灣人壽董事長許舒博等貴賓共同見證航空城計畫重要里程碑。

桃園航空城優先產業專用區I基地面積達18.94公頃，為九處基地中面積最大，未來將規劃開發國際賽事級多功能運動場館、星級旅館、複合商場辦公大樓及新式物流中心等多元產業園區，並透過綠能及低碳設計，每年可減少2400公噸二氧化碳排放量。

預計部分建築將由雲豹能源承作太陽光電設施，並計劃在2028年完工，屆時將成為結合智慧綠能、多元產業及體育文化的國際級產業聚落。