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車輛公會與六家車廠、龍頭零組件廠共同呼籲：調降貨物稅較能反映價差

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

車輛公會協同國內各汽車廠(國瑞、中華、裕隆、裕隆日產、台灣本田、福特六和)與零件廠(信昌、六和機械、東陽等公司)共同發表聲明，呼籲政府重視產業公平，應以調降貨物稅方向取代關稅，因為調降貨物稅適用於進口車和國產車，建議調降貨物稅以反映售價，讓民眾立即有感。

公會表示，汽車工業結合鋼鐵、橡膠、塑膠、電子等產業，屬於投資金額大、技術密集、關聯性高的綜合產業，創造就業機會及稅收，對國家經濟發展具有極大貢獻，臨近的日本、韓國、中國大陸、印度、泰國等國家莫不積極發展汽車工業，2023年台灣汽車產業若包含汽車電子產值將近新台幣8,400億元，台灣汽車產業整車廠與零件廠達2,500家(不含上游原物料與下游售後服務體系廠)，就業人口數達16萬人，上下游相關就業人口達30萬人。

國內汽車產業經過多年的努力，已擁有完整且具競爭力的零組件供應鏈，加上近年來汽車朝向電動化與智慧化發展，全球人工智慧正在展開發展的黃金年代，AI已滲透至各個領域，AI在汽車的應用範圍廣泛，例如自動駕駛等，結合台灣資通訊產業、半導體晶片優勢，成為台灣產業轉型及升級的重要關鍵機會，有望再創另一個兆元產業。

車輛公會強調，汽車產業被稱為火車頭工業，為技術與資本密集的產業，其產業規模相當龐大，對國家經濟發展亦屬重要一環，若立即調降關稅對台灣汽車及汽車電子等相關產業將造成極大的衝擊。因此，車輛公會建議，政府可朝向調降貨物稅方向提案，讓民眾立即有感。

汽車電子 貨物稅

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