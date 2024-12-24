正隆拚資產活化 砸24億元興建板橋新總部2030年完工

正隆（1904）24日公告董事會通過投資24.98億元興建都更大樓供自用，預計明年6月動工，2030年完工。正隆表示，此為公司自有資產，基地位於總部「正隆廣場」後方，公司計畫該案未來興建完工後，總部將搬遷至新大樓，並將「正隆廣場」的兩棟辦公大樓作出租或出售。此舉主要目的是活化資產，同時擴大總部以提高營運效率。

正隆公告重大投資案，公司預計投資24.98億元，於新北市板橋區海山段（民生路）興建地上18樓、地下4樓的都更大樓供自用，資金來源為自有資金及銀行借款。正隆表示，該土地面積約1000多坪，目前上方有兩層樓的工廠，是公司的自有資產，公司現有總部大棟大樓合計坪數約800多坪，但有許多關係企業都在外租辦公室，為強化內部協同效益，集團計劃將旗下各關係企業集中至擴建後的總部大樓辦公。此舉不僅有助於資源整合，進一步提升營運效率，並提高土地使用價值。

正隆也計畫將新總部大樓的一、二樓規劃為紙的博物館與文化探索館，提供知識教育與展示，同時可強化企業形象與文化藝術推廣。

至於目前總部「正隆廣場」有兩棟大樓，其中一棟全數為自有資產，另一棟已有部分樓層出售。未來將作資產活化，不排除出租或出售的模式進行。以當地目前辦公室大樓出租行情來看，一坪約800~1000元。

除了板橋資產活化案之外，在房地產方面，正隆杭州南路上的建案「正隆官邸」共計43戶，已銷售25戶，隨著該案將陸續交屋，已陸續入帳。正隆表示，由於房地產價格仍在上行，內部傾向「慢慢賣」，將資產價值最大化。該合建案總銷約40億元，對正隆的獲利貢獻估達5億元。

正隆另在南昌路有一個談了10年的都更案近期也已在去年動工，該案總銷42億元，預計2028年完工。正隆表示，該案預計興建為地上24樓、地下六樓的住宅，由於整合期過長，當初簽約時的原料、勞工成本都已上漲許多，因此獲利有限，估此案獲利約1億元左右。