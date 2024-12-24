雲豹能源傳捷報 獲桃園航空城太陽光電設施訂單

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）深耕多元綠能建設、協助台灣邁向淨零目標！24日桃園市政府舉辦「桃園航空城優先產業專用區I基地簽約記者會」，由雲豹能源總經理趙書閔、副總經理譚宇軒，以及永續長暨發言人張建偉以合作夥伴身份出席，與桃園市長張善政及台灣人壽董事長許舒博等貴賓共同見證航空城計畫重要里程碑。

桃園航空城優先產業專用區I基地面積達18.94公頃，為九處基地中面積最大，未來將規劃開發國際賽事級多功能運動場館、星級旅館、複合商場辦公大樓及新式物流中心等多元產業園區，並透過綠能及低碳設計，每年可減少2,400公噸二氧化碳排放量。

據悉，桃園航空城部分建築預計將由雲豹能源承作太陽光電設施，並計劃在2028年完工，屆時將成為結合智慧綠能、多元產業及體育文化之國際級產業聚落。

雲豹能源總經理趙書閔表示，「桃園航空城」為全台最大都市發展計畫之一，雲豹能源很榮幸有機會參與其中，未來企業將發揮太陽光電、綠電交易等多元綠能及循環經濟領域專長，為航空城建設注入綠色動能、協助產業降低碳排放，攜手邁向國際淨零目標願景。

趙書閔更進一步說明，雲豹能源創立至今積極拓展各項再生能源，並協助各縣市落實綠能城市升級，包括於宜蘭蘇澳打造薄膜太陽能電廠、成就蘇澳國際綠能港；於立法院屋頂建置太陽光電，打造綠能國會；並在台南市北門區打造全台最大漁電共生案場，為台南綠能建設樹立標竿，同時複製台灣成功經驗，致力拓展海外綠能相關投資。

截至目前為止，雲豹能源海內外累計太陽能光電總開發容量已突破1GW，並持續深耕綠電交易、離岸風電、儲能、水處理等多元事業布局，擴大淨零及負碳技術發展，盼透過循環經濟強化能源產業鏈，全方位協助台灣達成聯合國SDG 11 「建構永續城市」之目標。