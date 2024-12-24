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合庫投顧：兩大因素 日本汽車併購難有台灣企業介入機會

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日產汽車總裁兼執行長內田誠（左起）、本田汽車總裁三部敏宏和三菱汽車總裁兼執行長加藤隆雄23日在日本東京舉行聯合記者會。（歐新社）
日產汽車總裁兼執行長內田誠（左起）、本田汽車總裁三部敏宏和三菱汽車總裁兼執行長加藤隆雄23日在日本東京舉行聯合記者會。（歐新社）

本田與日產合併的話題持續在法人圈發燒，合庫投顧今日最新的內部報告指出，本田、日產合併後，應不會影響海外總代理，反而可能在財務面及技術面得到提升，有利未來車型的競爭力；此外，基於國家安全層次的戰略考量，和股權結構的問題，鴻海不易有談判加入此合併案的機會。

合庫投顧分析，日本的汽車產業，有國家層次的安全考量。特別是日產擁有許多汽車內燃機及電動車關鍵技術，包括自動駕駛、混合動力系統、固態電池、安全系統、電池管理軟體等，日本基於國家安全考量，限制日本以外國家併購，這也使得鴻海恐怕連談的機會都沒有。再從股東結構分析，日產是三菱最大股東持有24%股權，雷諾持有17% 的日產股分（另透過法國信託基金則持有18.7%）共35%股權，本田和日產合併，間接促成本田、日產、三菱的聯盟。鴻海透過雷諾還要有法國政府同意，機率非常低，尤其本田獲利並不差。

合庫投顧指出，就中華車而言，代理三菱品牌汽車，因三菱與中華車在新車開發多年無共識早已形成陌路，中華車主要獲利在商用車，乘用車則改款三菱及引進MG品牌銷售。反觀裕日車則完全依賴代理日產汽車，今年台灣前11月銷售1.74萬輛，年減15.3%，裕日車主要獲利來自於中國大陸東風日產代工，累計前三季裕日車在中國大陸轉投資獲利7.5億元，較去年同期6.4億元，年增15.77%，今年第三季獲利大幅衰退，預估全年在中國大陸轉投資收益，應持平去年水準。

合庫投顧說，兩家公司合而為一，將成為全球第三大汽車集團，合併後營收目標約30兆日圓、營業利益目標為逾3兆日圓（約191億美元），僅次於日本豐田與德國福斯。依照目前市值估算，本田、日產與三菱三家公司合併後可能成為市值超過500億美元的大型企業。

合庫投顧分析，目前日系車中除了豐田外，就屬本田獲利狀況較好，雖然本田汽車年度第二季營運獲利2579億日圓，低市場預期，但營業現金流仍為正值，日產、本田合併後兩家公司文化相近，且技術具互補性，在成本方面將可大幅下降，並同時促成2+1合併案（本田+日產+三菱），因此，合併可能性最高，但合併後可能進行裁員計劃。

若以互補性觀察，合庫投顧認為，日產是日系車新能源車（BEV/PHEV）發展最完整的車廠，本田是發展最慢的日系車廠，兩者合併具有互補性。

三菱 合庫 本田

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